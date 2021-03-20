كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو شعرك ينمو بغزارة ولن يتوقف عن النمو ويمنع التساقط

كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر القرنفل قد يحتوي على العديد من العناصر المتعددة التي تساعد على تنعيم الشعر وكثافته كما أن العناصر التي تتواجد في القرنفل هي الصوديوم والحديد والكالسيوم، والمغنيسيوم، وبعض الفيتامينات المتعددة الاخرى التي تساعد على تطويل الشعر بسرعة مثل فيتامين A، C و K لا يقتصر فقط القرنفل على الشعر بل أنه يعمل أيضا على تنعيم البشرة، وتفتيحها كل ماعليك عزيزى القارئ أن تتبع هذا المقال لكي تعرف على الفوائد المتعددة من القرنفل إذا قمت بإضافته على الشعر. كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر فوائد القرنفل للشعر: القرنفل يخلص الشعر من التساقط التي يتواجد بصفة مستمرة لدى اغلب النساء .

يعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية.

يعمل على تحفيز بصيلات الشعر مما يزيد من نموه.

يخلص الشعر من القشرة.

يعالج القرنفل الالتهابات التي تتواجد في فروة الرأس.

يخلص الشعر من الشيب المبكر. القرنفل وماء الورد في الشامبو ربع كوب من الماء الورد.

ملعقتين من القرنفل المطحون.

ثم ملعقة من زيت الزيتون.

وملعقة من زيت الخروع.

شامبو الاستحمام اليومي طريقة الاستخدام نضع ماء الورد مع القرنفل المطحون مع زيت الخروع وزيت الزيتون.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نبدأ باضافتها الشامبو.

نقوم باستخدام الشامبو بالطريقة المعتادة عندما نضعه على الشعر.

ونتركه لمده ساعه على الاقل.

ثم نبدأ بغسيل الشعر جيدا بماء بارد.

استخدمي هذه الوصفة على الأقل ثلاث مرات في الاسبوع وسوف تجدي نعومة وتطويل للشعر من هذه الوصفة المميزة. زيت القرنفل والحناء والشامبو ملعقتين من القرنفل الزيت .

2 ملعقة من الحناء.

الشامبو طريقة الاستخدام توديني عزيزتي بوضع وعاء وضعي فيها القرنفل والحناء والشامبو.

وقومي بخلطهم جيدا نقوم باضافة هذا المزيج على شعرك لمدة عشر دقائق.

قومي بتغطية الرأس جيدا.

وإذا كان لديك شعر ابيض يمكنك ايضا أن تضعي هذا الخليط على الشعر الابيض.

انتظري 10 دقائق ثم قومي بغسل الشعر جيدا. الوسوم

كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر القرنفل قد يحتوي على العديد من العناصر المتعددة التي تساعد على تنعيم الشعر وكثافته كما أن العناصر التي تتواجد في القرنفل هي الصوديوم والحديد والكالسيوم، والمغنيسيوم، وبعض الفيتامينات المتعددة الاخرى التي تساعد على تطويل الشعر بسرعة مثل فيتامين A، C و K لا يقتصر فقط القرنفل على الشعر بل أنه يعمل أيضا على تنعيم البشرة، وتفتيحها كل ماعليك عزيزى القارئ أن تتبع هذا المقال لكي تعرف على الفوائد المتعددة من القرنفل إذا قمت بإضافته على الشعر. كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر كنز حقيقيى في بيتك ضعيه علي الشامبو لتطويل الشعر فوائد القرنفل للشعر: القرنفل يخلص الشعر من التساقط التي يتواجد بصفة مستمرة لدى اغلب النساء .

يعمل ايضا على تنشيط الدورة الدموية.

يعمل على تحفيز بصيلات الشعر مما يزيد من نموه.

يخلص الشعر من القشرة.

يعالج القرنفل الالتهابات التي تتواجد في فروة الرأس.

يخلص الشعر من الشيب المبكر. القرنفل وماء الورد في الشامبو ربع كوب من الماء الورد.

ملعقتين من القرنفل المطحون.

ثم ملعقة من زيت الزيتون.

وملعقة من زيت الخروع.

شامبو الاستحمام اليومي طريقة الاستخدام نضع ماء الورد مع القرنفل المطحون مع زيت الخروع وزيت الزيتون.

نقوم بخلط هذه المكونات جيدا.

ثم نبدأ باضافتها الشامبو.

نقوم باستخدام الشامبو بالطريقة المعتادة عندما نضعه على الشعر.

ونتركه لمده ساعه على الاقل.

ثم نبدأ بغسيل الشعر جيدا بماء بارد.

استخدمي هذه الوصفة على الأقل ثلاث مرات في الاسبوع وسوف تجدي نعومة وتطويل للشعر من هذه الوصفة المميزة. زيت القرنفل والحناء والشامبو ملعقتين من القرنفل الزيت .

2 ملعقة من الحناء.

الشامبو طريقة الاستخدام توديني عزيزتي بوضع وعاء وضعي فيها القرنفل والحناء والشامبو.

وقومي بخلطهم جيدا نقوم باضافة هذا المزيج على شعرك لمدة عشر دقائق.

قومي بتغطية الرأس جيدا.

وإذا كان لديك شعر ابيض يمكنك ايضا أن تضعي هذا الخليط على الشعر الابيض.

انتظري 10 دقائق ثم قومي بغسل الشعر جيدا.

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