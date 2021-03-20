اصنعي روج بمكونات سهلة من مطبخك بأبسط الطرق ثباته هايل جدا

اصنعي روج بمكونات سهلة من مطبخك بأبسط الطرق حيث أن أحمر الشفاه هو أكثر مستحضرات التجميل استخداماً ويعتبر أكثرها تفضيلاً لدى النساء وعلى الرغم من توافر العديد من أنواع وماركات أحمر الشفاه إلا أن هناك بعض النساء يبحثن عن طرق عمله في المنزل حتى لا يكون مضراً لبشرتهم خاصةً إن كانوا يستخدمونه يومياً.طريقة عمل روج بمكونات سهلة
تبحث النساء على طريقة عمل روج بمكونات سهلة كي لا يلجأن للروج الصناعي الذي يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة وهذه وصفة لعمل روج سائل في البيت:
المكونات
- لون طعام حسب الرغبة.
- 2 معلقة كبيرة جليسرين طبي.
- 2 ملعقة كبيرة كحول قليل التركيز.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.
الطريقة
- في كوب زجاجي قومي بخلط الكحول مع لون الطعام جيداً.
- أضيفي الجليسرين وحركي الخليط جيداً بسرعة منعاً لحدوث تكتلات من الجلسرين.
- أضيفي الخليط لزجاجة بها كمية ماء الورد وحركى الزجاجة جيداً لتحصلي على روج سائل طبيعي وآمن.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الأصلية.
- 2 ملعقة كبيرة من شمع العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال.
- قومي بتسخين الشمع مع زبدة الشيا في حمام مائي أو في الميكروييف لمدة ثلاث دقائق.
- بعد التسخين قلبي الخليط جيداً حتى يمتزج.
- قومي بإضافة دم الغزال إلى خليط الشمع وزبدة الشيا وقلبيهم معاً حتى يتجانسوا.
- في وعاء أضيفي الخليط واتركيه في التلاجة لمدة ساعة.
- سيكون جاهز للاستخدام بعد ساعة ويفضل أن تتركيه في الثلاجة بعد كل استخدام.
كانت هذه وصفات الروج الطبيعي من منزلك بخطوات سهلة يمكنك أن تجربيها الآن، من المهم أن تحاولي استخدام المكونات الطبيعية دائما في أغلب الوصفات المختارة لبشرتك.
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اصنعي روج بمكونات سهلة من مطبخك بأبسط الطرق حيث أن أحمر الشفاه هو أكثر مستحضرات التجميل استخداماً ويعتبر أكثرها تفضيلاً لدى النساء وعلى الرغم من توافر العديد من أنواع وماركات أحمر الشفاه إلا أن هناك بعض النساء يبحثن عن طرق عمله في المنزل حتى لا يكون مضراً لبشرتهم خاصةً إن كانوا يستخدمونه يومياً.طريقة عمل روج بمكونات سهلة
تبحث النساء على طريقة عمل روج بمكونات سهلة كي لا يلجأن للروج الصناعي الذي يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة وهذه وصفة لعمل روج سائل في البيت:
المكونات
- لون طعام حسب الرغبة.
- 2 معلقة كبيرة جليسرين طبي.
- 2 ملعقة كبيرة كحول قليل التركيز.
- 2 ملعقة كبيرة ماء ورد.
الطريقة
- في كوب زجاجي قومي بخلط الكحول مع لون الطعام جيداً.
- أضيفي الجليسرين وحركي الخليط جيداً بسرعة منعاً لحدوث تكتلات من الجلسرين.
- أضيفي الخليط لزجاجة بها كمية ماء الورد وحركى الزجاجة جيداً لتحصلي على روج سائل طبيعي وآمن.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا الأصلية.
- 2 ملعقة كبيرة من شمع العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال.
- قومي بتسخين الشمع مع زبدة الشيا في حمام مائي أو في الميكروييف لمدة ثلاث دقائق.
- بعد التسخين قلبي الخليط جيداً حتى يمتزج.
- قومي بإضافة دم الغزال إلى خليط الشمع وزبدة الشيا وقلبيهم معاً حتى يتجانسوا.
- في وعاء أضيفي الخليط واتركيه في التلاجة لمدة ساعة.
- سيكون جاهز للاستخدام بعد ساعة ويفضل أن تتركيه في الثلاجة بعد كل استخدام.
كانت هذه وصفات الروج الطبيعي من منزلك بخطوات سهلة يمكنك أن تجربيها الآن، من المهم أن تحاولي استخدام المكونات الطبيعية دائما في أغلب الوصفات المختارة لبشرتك.
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