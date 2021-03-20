كنز رباني لتفتيح البشرة درجتين من المرة الأولى بدون آثار جانبية

هناك عدد كبير من الفتيات التي ترغب في تفتيح لون بشرتها، للتخلص من الطبقة الداكنة التي تنتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس الضارة، كما أنه يحدث تغيرات في لون البشرة مع التقدم في العمر، لنجد أنها أصيبت بالتصبغات المختلفة التي تعمل على تكوين طبقة من اللون الغامق عن لون البشرة الأصلي، مما يتسبب في الضرر وعدم الرضا، ولكننا اليوم أمام كنز رباني لتفتيح البشرة في سرعة قياسية ونتيجة مذهلة، وبدون ان يتسبب في ضرر للبشرة لأنه من مكونات طبيعية.

كنز رباني لتفتيح البشرة في المنزل

يعتبر كنز رباني لتفتيح البشرة وهو الأرز الذي يتضمن على العديد من المكونات الطبيعية التي تساهم في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أنه فعال للغاية في محاربة الشيخوخة وعلامات التقدم في العمر، كما أنه يمنح البشرة البياض والنعومة، ومن الممكن تحضير الوصفة من خلال ما يلي:

المكونات

1/2 كوب من الأرز المصري.

4 ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

طريقة التحضير

يتم طحن الأرز جيداً في محضرة الطعام حتى يصبح ناعم للغاية وبدون أي تكتلات. نقوم بتقليب الأرز مع اللبن جيداً حتى نحصل على عجينة لينة أشبه بالكيك. توزع الوصفة على البشرة جيداً بصورة متساوية وتترك لمدة تتراوح بين 20 وحتى 30 دقيقة وبعدها تغسل جيداً بالماء. يتم ترطيب البشرة جيدً والحرص على تكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

يجب الاستمرار على تطبيق واقي الشمس في كل مرة يتم فيها التعرض إلى الشمس، أو الحرارة بشكل عام حتى وإن كان في المطبخ.

الإقلاع عن التدخين الذي يرهق البشرة كثيراً.

تناول الماء بشكل كبير للغاية.

اتباع نظام غذائي صحي على مدار اليوم وإدراج الخضروات والفواكه فيه.

تنظيف وتقشير البشرة باستمرار بالمكونات الطبيعية.

نصائح لتفتيح لون البشرة