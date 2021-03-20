اعملي مورد خدود طبيعي “بلاشر رجاجو” في البيت بأسهل طريقة

اعملي مورد خدود طبيعي في البيت بأسهل طريقة فكل فتاة ترغب في أن تحصل على حمرة خفيفة في وجهها دون اللجوء الدائم إلى المنتجات التجميلية العادية التي بالطبع تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة الآن يمكنك عمل مورد خدود طبيعي في المنزل بخطوات بسيطة تعرفي عليها معنا في السطور التالية وجربيها.

طريقة عمل مورد خدود طبيعي في البيت

حين ترغببين في الظهور بمظهر أكثر جاذبية بخدود وردية لا تحاولي الإكثار من وضع المساحيث التجميلية التي قد تضر بصحة بشرتك، فيوجد العديد من الأنواع التي تباع في الأسواق لمورد الخدود ولكن جميعها قد تسبب ضرراً بالغاً في حال ااستخدمتيها بشكل يومي والضرر الذي سوف تتسببب فيه سوف يؤدي إلى مشاكل كبيرة في البشرة فيما بعد فالطريقة الآمنة الوحيدة للحصول على بشرة صافية وردية تماماً هي تجريب طريقة عمل مورد خدود في البيت عن طريق وصفة بسيطة.

خطوات عمل مورد خدود طبيعي في البيت

للحصول على مورد خدود طبيعي يمكنك إحضار ثمرة كبيرة من البنجر و ملعقة كبيرة من النشا ثم قومي بعمل الخطوات التالية:

إبدأي بتقشير البنجر ثم قطعيه قطعاً صغيرة جداً بواسطة الكبة أو المبشرة.

انقعي ثمرة البنجر في كمية من الماء.

صفيها جيداً وقومي بأخذ الماء بعد أن أصبح لونه أحمر واخلطيه جيداً مع النشا حتى يمتزج جيداً.

ارفعي الخليط على النار الهادئة لمدة دقيقتين حتى تحصلي على خليط متماسك.

ضعي الخليط في علبة في الثلاجة ويمكنك استخدامه يومياً للحصول على بشرة وردية وناعمة.

كما يمكن الحصول على خدود وردية من خلال العناية اليومية ببشرتك عن طريق غسلها جيداً بغسول مناسب ثم مسح البشرة بتونر ماء الورد بقطنة ناعمة ثم وضع كريم مرطب هذا الروتين يجعل بشرتك أكثر نضارة وحيوية.