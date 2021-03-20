مفعوله سحري كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة واخفاء التجاعيد والترهلات 

مفعوله سحري كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة من ضمن الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وشد الجلد والتخلص من الترهلات التي تتواجد بها كما أن لبان الذكر يعمل وايضا بديل الكولاجين الطبيعي فمن خلاله أيضا نحصل على ترطيب ونعومة البشرة، وتفتيحها في وقت قليل، يمكنك أن تقومي باستخدام لبان الذكر الطبيعي مع بعض المواد الطبيعية الاخرى ايضا على تفتيح البشرة كما أن لبان الذكر لديه العديد من المميزات الهائلة من تنقية البشرة مفعوله سحري كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة المكونات: بياض بيضه واحدة.

ملعقتين من الليمون.

معلقين من لبان الدكر المنقوع. الطريقة يمكنك أيضا أن نقوم بإضافة البيض عصير الليمون ولبان الذكر المنقوع واخلطيهم جيدا.

ضعي هذا الماسك على بشرتك النظيفة لمدة ربع ساعه حتي يجف.

وقومي بغسل البشرة جيدا.

ولكن يفضل أن نقوم بتكرار هذا الماسك على الأقل سبع مرات في الأسبوع وبشكل يومي

لكي نحصل أيضا على بشرة بيضاء واخفاء التجاعيد والحبوب والترهلات سوف تلاحظين بياض ونعومة لا توصف. الليمون وكريم لبان الذكر المقادير : ملعقتين من العسل.

ملعقة اللبان الذكر المطحون.

وملعقة من عصير الليمون. الطريقة: ضعي عصير الليمون مع العسل ولبان الذكر.

اخلطيهم جيدا ثم قومي بتطبيق كريم لبان الدكر على بشرتك.

وابدئي بتركه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلى بشرتك جيدا.

كرر عدة مرات استخدام الماسك للحصول على بشرة خالية من أي أضرار أو اسمرار فوائد كريم لبان الذكر : كريم لبان ذكر يعمل ايضا على التخلص من الجلد الميت.

كريم لبان الذكر يعمل ايضا على تجديد البشرة وتنعيمها وتفتيحها.

كريم لبان الذكر يعالج اثار الحبوب.

ويخلص البشرة من اثار الاسمرار الناتج من أشعة الشمس.

يساهم كريم لبان الذكر على تفتيح المناطق الحساسة والاماكن الداكنة .

كريم لبان الذكر يخلص في البشرة من الاسمرار التي يتواجد حوالين الفم.

كريم لبان الذكر يخلص البشرة من الجروح والخدوش التي تتواجد بها بالاخص فى الشفاء الوسوم

مفعوله سحري كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة من ضمن الكريمات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وشد الجلد والتخلص من الترهلات التي تتواجد بها كما أن لبان الذكر يعمل وايضا بديل الكولاجين الطبيعي فمن خلاله أيضا نحصل على ترطيب ونعومة البشرة، وتفتيحها في وقت قليل، يمكنك أن تقومي باستخدام لبان الذكر الطبيعي مع بعض المواد الطبيعية الاخرى ايضا على تفتيح البشرة كما أن لبان الذكر لديه العديد من المميزات الهائلة من تنقية البشرة مفعوله سحري كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة المكونات: بياض بيضه واحدة.

ملعقتين من الليمون.

معلقين من لبان الدكر المنقوع. الطريقة يمكنك أيضا أن نقوم بإضافة البيض عصير الليمون ولبان الذكر المنقوع واخلطيهم جيدا.

ضعي هذا الماسك على بشرتك النظيفة لمدة ربع ساعه حتي يجف.

وقومي بغسل البشرة جيدا.

ولكن يفضل أن نقوم بتكرار هذا الماسك على الأقل سبع مرات في الأسبوع وبشكل يومي

لكي نحصل أيضا على بشرة بيضاء واخفاء التجاعيد والحبوب والترهلات سوف تلاحظين بياض ونعومة لا توصف. الليمون وكريم لبان الذكر المقادير : ملعقتين من العسل.

ملعقة اللبان الذكر المطحون.

وملعقة من عصير الليمون. الطريقة: ضعي عصير الليمون مع العسل ولبان الذكر.

اخلطيهم جيدا ثم قومي بتطبيق كريم لبان الدكر على بشرتك.

وابدئي بتركه لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلى بشرتك جيدا.

كرر عدة مرات استخدام الماسك للحصول على بشرة خالية من أي أضرار أو اسمرار فوائد كريم لبان الذكر : كريم لبان ذكر يعمل ايضا على التخلص من الجلد الميت.

كريم لبان الذكر يعمل ايضا على تجديد البشرة وتنعيمها وتفتيحها.

كريم لبان الذكر يعالج اثار الحبوب.

ويخلص البشرة من اثار الاسمرار الناتج من أشعة الشمس.

يساهم كريم لبان الذكر على تفتيح المناطق الحساسة والاماكن الداكنة .

كريم لبان الذكر يخلص في البشرة من الاسمرار التي يتواجد حوالين الفم.

كريم لبان الذكر يخلص البشرة من الجروح والخدوش التي تتواجد بها بالاخص فى الشفاء

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