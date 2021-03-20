مكون واحد لصبغ الشعر باللون البني بطرق طبيعية تماما بأقل التكاليف وأقصر وقت

تعتبر الحناء من أفضل الوسائل الطبيعية والآمنة التي يمكن اتباعها لصبغ الشعر، حيث أن الحناء تحتوي على مادة لونية طبيعية تخترق الشعرة وتصبغها بدون وقوع أي ضرر على الشعر أو فروة الرأس، كما أن الحناء تتميز بدوامها لفترة أكبر على الشعر بعكس الصبغات.

مكون واحد لصبغ الشعر

سوف نعرض لكم بعض الطرق للحصول على اللون المراد باقل التكاليف والجهد والوقت.

اللون البني من ألوان الشعر المستحبة والتي يلجأ كثير من النساء لصبغ شعرهم بهذا اللون لإضفاء جمال اللون على شعورهن.

ويتم الحصول على اللون البني للشعر بالحناء عن طريق: خلط مقدار ملعقة نسكافيه واحدة كبيرة لكل ملعقة حناء واحدة كبيرة، ثم يتم عجنهم بمنقوع الخروب.

اللون الأشقر والبرتقالي من ألوان الموضة التي تبحث عنه النساء ذات البشرة البيضاء، فهما من الألوان التي تعطي إطلالة مميزة للغاية.

ويتم الحصول على اللون الأشقر للشعر بالحناء عن طريق: خلط مقدار ملعقة من العصفر كبيرة لكل 3 ملاعق كبيرة حناء، ثم يتم عجنهم بمنقوع البابونج.

ومن الممكن أن يتم استبدال العصفر بالكركم ولكن الكركم يختلف درجته اللونية على حسب لون الشعر الأساسي، فإذا كان لون الشعر فاتح فسوف يكون للكركم أثر واضح والعكس صحيح.

كما يمكن الحصول على اللون البرتقالي للشعر بالحناء عن طريق: خلط مقدار ملعقة كركم مطحون كبيرة لكل 3 ملاعق كبيرة حناء، ثم يتم عجنهم بمنقوع البابونج.

اللون الأسود من الألوان التي تعطي إطلالة ميزة وشبابية للوجه، فهو من الألوان المميزة جدًا والتي تفضلها كثير من النساء.

ويتم الحصول على اللون الأسود للشعر بالحناء عن طريق: خلط مقدار ملعقة واحدة كبيرة من مطحون أوراق التوت مع ملعقة واحدة كبيرة من مطحون أوراق العنب الأسود لكل 3 ملاعق كبيرة حناء، ثم يتم عجنهم بمنقوع التين المجفف.

وأخيرًا تعتبر حناء الشعر من الطرق الآمنة التي لا تضر الشعر عكس الصبغة، كما أن الحناء تعطي للشعر القوة والحيوية والكثافة التي تبحث عنه كل امرأة.