طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر دايب وطعم وريحة روعه

طريقة عمل معمول التمر السعودي دائما نجد أن الحلويات الشرقية هي أكثر الحلويات التي تجعلنا نقوم بتناولها بصفة مستمرة، ونفضلها في الحفلات والرحلات لذلك يعتبر المعمول السعودي بالتمر من ضمن الحلويات الأكثر شهرة، وتعتبر تقليدية عند الكثير من الاشخاص في الوطن العربي يتم تناولها لأنها من الحلوى المفضلة عند الجميع ولكن يقوم بإعدادها في شهر رمضان تقدمها للعيد وتحضيرات الفطر المبارك كما أننا يمكننا أيضا نقوم بتناولها في أي وقت وفي أي مكان لأنه تحضيرها اصبح اسهل من مما يمكن لذلك يمكنه أيضا أن نبدأ بإعداد المعمول بالطريقة التالية. طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر هذه الطريقة من أفضل الطرق السهله لعمل المعمول السعودي الهش بالطريقه الصحيحة وبالمكونات المظبوطة تابعي معنا:- المقادير 750 جرام من الدقيق.

150 جرام من الحليب.

500 جرام من السمن.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من الملح.

خمس ملاعق من الزبدة.

قرفة مطحونة.

خميرة.

الماء

رشة محلب

2 كوب ونصف من المياه. مقادير الحشوة كوب من التمر.

ملعقة من الحبهان المطحون.

خمس ملاعق من السمسم المحمص طريقة التحضير نضع الدقيق مع الحليب والسكر والمحلب والملح.

ثم نقوم بإضافة قدر من المياه ونضعهم على النار.

و نبدأ بإضافة كمية من الخميرة نحرك هذه المكونات جيدا.

و عندما تذوب نقوم باضافة الزبدة ونترك هذا الخليط لكي يبرد تماما.

ثم نبدأ باضافته على الدقيق ونستمر في تقليب المكونات ونضع السمن.

وعندما نحصل على عجينة متماسكة نبدأ بتركها لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بعمل كور من هذه العجينة أو شكل الدوائر ونضع حشو التمر.

نقوم بتركها عندما ينتهي من جميع كمية العجين.

يترك العجين لكي يختمر تماما.

ونقوم بوضع كمية من السمسم على وجه العجينة.

ونبدا باضافة الحبهان المطحون.

يترك لمدة 15 دقيقة مرة اخري.

ثم نقوم بادخال المعمول بالتمر في الفرن لمدة عشرون دقيقة.

نقوم باخراجها من الفرن هيبدا بتقديمها وبعد ما تبرد تماما. الوسوم

طريقة عمل معمول التمر السعودي دائما نجد أن الحلويات الشرقية هي أكثر الحلويات التي تجعلنا نقوم بتناولها بصفة مستمرة، ونفضلها في الحفلات والرحلات لذلك يعتبر المعمول السعودي بالتمر من ضمن الحلويات الأكثر شهرة، وتعتبر تقليدية عند الكثير من الاشخاص في الوطن العربي يتم تناولها لأنها من الحلوى المفضلة عند الجميع ولكن يقوم بإعدادها في شهر رمضان تقدمها للعيد وتحضيرات الفطر المبارك كما أننا يمكننا أيضا نقوم بتناولها في أي وقت وفي أي مكان لأنه تحضيرها اصبح اسهل من مما يمكن لذلك يمكنه أيضا أن نبدأ بإعداد المعمول بالطريقة التالية. طريقة عمل معمول التمر السعودي الفاخر هذه الطريقة من أفضل الطرق السهله لعمل المعمول السعودي الهش بالطريقه الصحيحة وبالمكونات المظبوطة تابعي معنا:- المقادير 750 جرام من الدقيق.

150 جرام من الحليب.

500 جرام من السمن.

ملعقتان من السكر.

ملعقة من الملح.

خمس ملاعق من الزبدة.

قرفة مطحونة.

خميرة.

الماء

رشة محلب

2 كوب ونصف من المياه. مقادير الحشوة كوب من التمر.

ملعقة من الحبهان المطحون.

خمس ملاعق من السمسم المحمص طريقة التحضير نضع الدقيق مع الحليب والسكر والمحلب والملح.

ثم نقوم بإضافة قدر من المياه ونضعهم على النار.

و نبدأ بإضافة كمية من الخميرة نحرك هذه المكونات جيدا.

و عندما تذوب نقوم باضافة الزبدة ونترك هذا الخليط لكي يبرد تماما.

ثم نبدأ باضافته على الدقيق ونستمر في تقليب المكونات ونضع السمن.

وعندما نحصل على عجينة متماسكة نبدأ بتركها لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بعمل كور من هذه العجينة أو شكل الدوائر ونضع حشو التمر.

نقوم بتركها عندما ينتهي من جميع كمية العجين.

يترك العجين لكي يختمر تماما.

ونقوم بوضع كمية من السمسم على وجه العجينة.

ونبدا باضافة الحبهان المطحون.

يترك لمدة 15 دقيقة مرة اخري.

ثم نقوم بادخال المعمول بالتمر في الفرن لمدة عشرون دقيقة.

نقوم باخراجها من الفرن هيبدا بتقديمها وبعد ما تبرد تماما.

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