أكلات دايت للفطور الصباح لأكل صحي وسريع، سنتحدث في المقالة عن طرق صحية وسريعة لتحضير إفطار مناسب لكل متبعين الحمية الغذائية الصحية والرجيم بدون مجهود وفي وقت سريع وبطريقة سهلة ومكونات بسيطة، إليك أكلات دايت للفطور بطريقة صحية وسريعة مناسبة لنظامك الغذائي.

أكلات دايت للفطور

سنقدم اكثر من وجبة متنوعة وتحتوي علي العديد من القيم الغذائية وقليلة السعرات الحرارية تابعوا المقال، وإليك وصفات للتخسيس وحرق الدهون مجربة وموصي به من الشيف سالي فؤاد.

البان كيك دايت

المكونات:

1/2 موزة .

1/2 كوب شوفان .

3/2 كوب زبادي .

بيضة مضروبة.

1/2 ملعقة بيكنج باودر.

طريقة التحضير:

قومي بهرس المكونات معاً، حتى تحصلي علي قوام خليط ثقيل قليلاً.

في طاسة تيفال علي النار، قومي بوضع مقدار من الخليط في الطاسة، مع إمكانية إضافة قطع من الشوكولاتة الدارك علي الوجه .

ثم قومي بتقليب البان كيك علي الناحية الأخرى، حتى تستوي وتأخذ لون ذهبي غامق.

أرفعيها من علي النار ويمكنك تقديمها بقطع من الفاكهة اللذيذة، مع كوب من القهوة الساخنة .

أكلة البروكلي والبيض للدايت

المكونات:

بروكلي.

بيضتين .

طريقة التحضير:

قومي بتسوية البروكلي .

وفي طاسة علي النار بمسحة من الزيت، قومي بتسوية البيضتين .

وتقديم الطبق مع كوب من النسكافية الساخن أو كوب من الشاي .

وهذه الوجبة مثال ل اكلات دايت للفطور، حيث لا تحتوي علي النشويات والتي بدورها تعمل علي رفع مستوي الأنسولين في الدم .

وجبة بذور الشيا والحليب دايت للفطور

تعتبر هذه الوجبة من أنجح الوجبات التي يمكنك تناولها ويمكنك معرفة فوائد بذور الشيا، وقدرتها علي خسارة الوزن الزائد.

المكونات:

1/4 كوب من بذور الشيا.

1 كوب من الحليب خالي الدسم أو يمكنك استخدام حليب الصويا .

عسل نحل بحسب الرغبة.

طريقة التحضير:

قومي بتقليب المكونات، واتركيها في حافظه طعام قليلا في الثلاجة، حتى تتماسك .

ثم يمكنك تقديمها وتناولها مع قطع من الفاكهة، ورشة من المكسرات ، لزيادة قيمة الطبق الغذائية.

وتعتبر تلك الوصفات من أسهل وألذ أكلات دايت للفطور الصباحي والمحافظة علي الوزن.