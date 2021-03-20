بسبوسة الزبادي الذهبية المتماسكة وأسرار نجاحها

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي لها مكانه خاصة في قلوب الكثير والبسبوسة لها طرق كثيرة لإعدادها، فمنها البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالزبادي والتي تعتبر من أسهل طرق صنع البسبوسة.

وتتميز البسبوسة بالزبادي بطعم رائع ومذاق شهي ولذيذ، فهي من الحلويات التقليدية السهلة في التحضير، وتحتوي البسبوسة بالزبادي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، فهي لها قيمة غذائية مرتفعة، والزبادي تعطيها طعم مختلف وشهي ولذيذ.

ومن مكونات البسبوسة الأساسية جوز الهند، والذي يرتبط رائحة البسبوسة به، وتقديم البسبوسة بالمناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والحفلات والعزائم، ويمكن تقديم حلوي البسبوسة للضيوف بجانب العصير أو الشاي والبسبوسة يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير. وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبخطوات بسيطة مفسرة، تابعي معنا. مكونات البسبوسة بالزبادي كوبان من السميد الناعم.

كوب ونصف من الزبادي البلدي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

أربعة ملاعق كبيرة من الجوز الهند المبشور.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي نحضر وعاء كبير، ثم نضع فيه كوبان من السميد الناعم.

ضيفي إليه كوب ونصف من الزبادي، ثم ضيفي السكر الأبيض، وقلبي المكونات جيداً مع بعضها حتى يشرب السميد الزبادي، وتتحانس المكونات مع بعضها.

ضيفي الزيت تدريجياً إلى خليط السميد، ثم قلبيه جيداً.

ضيفي أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ثم نقوم بنقليب المكونات جيداً بواسطة اليد وعجن المكونات، حتى تتجانس، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نحضر صينية، ثم ندهنها بالزبدة، ثم نقوم بفرد العجينه في الصينية.

نزين وجه البسبوسة بالمكسرات، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة على الشبكة حتى تنضج البسبوسة بالكامل، ويحمر وجهها، ويصبح لونها ذهبي.

نخرج صينية البسبوسة من الفرن، ثم نتركها قليلاً حتى تهدأ وتبرد ليسهل تقطيعها، ثم قطعيها بواسطة السكينة.

نقوم بوضع البسبوسة في طبق مناسب للتقديم وقدميها بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، وبالهنا والشفا. مكونات البسبوسة بالقشطة كوبان من السميد الخشن.

كوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبادي البلدي.

كوب من السكر الحبيبات لعمل القطر.

كوب من الماء لعمل القطر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون لعمل القطر.

ملعقة كبيرة ماء ورد طبيعي لعمل القطر.

ملعقتان كبيرتان من النشا لعمل القشطة.

موب ونصف الكوب من اللبن الحليب لعمل القشطة.

نصف كوب من الكريمة اللباني لعمل القشطة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض لعمل القشطة. طريقة تحضير القشطة لحشو البسبوسة نحضر إناء لغلي اللبن ثم نضع به كوب من اللبن حتى وملعقتان من السكر ويترك على النار حتى يغلي اللبن.

تذاب النشا في نصف كوب من اللبن وتضاف للبن المغلي مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام.

تضاف الكريمة اللباني للخليط ويقلب جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً ويترك الخليط جانباً حتى يبرد قبل الاستخدام. مكونات البسبوسة بالزباديطريقة تحضير البسبوسة بالزباديمكونات البسبوسة بالقشطةطريقة تحضير القشطة لحشو البسبوسة الوسوم

تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي لها مكانه خاصة في قلوب الكثير والبسبوسة لها طرق كثيرة لإعدادها، فمنها البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالمكسرات والبسبوسة بالزبادي والتي تعتبر من أسهل طرق صنع البسبوسة.

وتتميز البسبوسة بالزبادي بطعم رائع ومذاق شهي ولذيذ، فهي من الحلويات التقليدية السهلة في التحضير، وتحتوي البسبوسة بالزبادي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبوتاسيوم، والكربوهيدرات، فهي لها قيمة غذائية مرتفعة، والزبادي تعطيها طعم مختلف وشهي ولذيذ.

ومن مكونات البسبوسة الأساسية جوز الهند، والذي يرتبط رائحة البسبوسة به، وتقديم البسبوسة بالمناسبات السعيدة كأعياد الميلاد والحفلات والعزائم، ويمكن تقديم حلوي البسبوسة للضيوف بجانب العصير أو الشاي والبسبوسة يمكن صنعها في المنزل بكل سهولة، فهي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير. وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبخطوات بسيطة مفسرة، تابعي معنا. مكونات البسبوسة بالزبادي كوبان من السميد الناعم.

كوب ونصف من الزبادي البلدي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

أربعة ملاعق كبيرة من الجوز الهند المبشور.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي نحضر وعاء كبير، ثم نضع فيه كوبان من السميد الناعم.

ضيفي إليه كوب ونصف من الزبادي، ثم ضيفي السكر الأبيض، وقلبي المكونات جيداً مع بعضها حتى يشرب السميد الزبادي، وتتحانس المكونات مع بعضها.

ضيفي الزيت تدريجياً إلى خليط السميد، ثم قلبيه جيداً.

ضيفي أربعة ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور، وملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، ثم نقوم بنقليب المكونات جيداً بواسطة اليد وعجن المكونات، حتى تتجانس، وتحصلين على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نحضر صينية، ثم ندهنها بالزبدة، ثم نقوم بفرد العجينه في الصينية.

نزين وجه البسبوسة بالمكسرات، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة على الشبكة حتى تنضج البسبوسة بالكامل، ويحمر وجهها، ويصبح لونها ذهبي.

نخرج صينية البسبوسة من الفرن، ثم نتركها قليلاً حتى تهدأ وتبرد ليسهل تقطيعها، ثم قطعيها بواسطة السكينة.

نقوم بوضع البسبوسة في طبق مناسب للتقديم وقدميها بجانب العصير أو الشاي أو القهوة، وبالهنا والشفا. مكونات البسبوسة بالقشطة كوبان من السميد الخشن.

كوب من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.

نصف كوب من السكر المطحون.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

نصف كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبادي البلدي.

كوب من السكر الحبيبات لعمل القطر.

كوب من الماء لعمل القطر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون لعمل القطر.

ملعقة كبيرة ماء ورد طبيعي لعمل القطر.

ملعقتان كبيرتان من النشا لعمل القشطة.

موب ونصف الكوب من اللبن الحليب لعمل القشطة.

نصف كوب من الكريمة اللباني لعمل القشطة.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض لعمل القشطة. طريقة تحضير القشطة لحشو البسبوسة نحضر إناء لغلي اللبن ثم نضع به كوب من اللبن حتى وملعقتان من السكر ويترك على النار حتى يغلي اللبن.

تذاب النشا في نصف كوب من اللبن وتضاف للبن المغلي مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام.

تضاف الكريمة اللباني للخليط ويقلب جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً ويترك الخليط جانباً حتى يبرد قبل الاستخدام. مكونات البسبوسة بالزباديطريقة تحضير البسبوسة بالزباديمكونات البسبوسة بالقشطةطريقة تحضير القشطة لحشو البسبوسة

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