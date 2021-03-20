الكنافة الغاز بدون فرن بخطوة واحدة في وقت قياسي

تعتبر الكنافة الغاز من أشهى الحلويات، وهي نوع من أنواع الحلويات الشرقية الأصيلة والتي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك الذي نحن على أعتابه هذه الأيام أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

والكنافة لها الكثير من الطرق لتقديمها، فيمكن صنع الكنافة بالكاسترد أو بالمكسرات أو المانجو أو الشيكولاتة أو الكريمة، والكنافة من الحلويات التي تتميز بالطعم الرائع والمذاق الشرقي الأصيل.

وتقدم الكنافة في الكثير من المناسبات، فهي من الحلويات الأساسية في المناسبات السعيدة كالحفلات، وأعياد الميلاد، والعزائم، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب الشاي أو العصير أو المشروبات الغازية.

والكنافة الغاز تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لإعدادها، ويمكنك سيدتي صنع الكنافة الغاز في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير الكنافة الغاز في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات الكنافة الغاز نصف كيلو جرام من الكنافة الآلية.

ربع كوب من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من الكريمة للحشوة.

مكسرات مطحونة للحشوة.

زبيب للحشوة.

جوز الهند للحشوة. مكونات القطر لسقي الكنافة الغاز كوب وربع الكوب من الماء.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة الغاز نحضر وعاء كبير وعميق، ثم نضع الكنافة في الوعاء.

نسكب السمن البلدي والسكر على الكنافة ثم نقوم بفرك الكنافة جيداً مع السمنه البلدي والسكر حتى تشرب الكنافة السمنة البلدي ونستمر في الفرك حتى تتجانس المكونات.

نحضر طاسة، ثم نقوم بدهن الطاسة بالقليل من السمنة بواسطة الفرشاة، ثم نقوم بوضع جزء من الكنافة في الطاسة، ثم نقوم بفردها والضغط عليها جيداً، وكبسها بواسطة اليد حتى تكون الكنافة متماسكة وناجحة.

تفرد الكريمة على وجه الكنافة، ونقوم بتوزيعها جيداً بواسطة الملعقة.

نقوم بتوزيع جزء من الزبيب والمكسرات وجوز الهند، ثم نقوم بوضع الجزء المتبقي من الكنافة، ثم نقوم بكبسها قليلاً باليد مرة أخرى.

نقوم بإشعال نار البوتاجاز، ثم نضع الطاسة على نار متوسطة، ثم نقوم بتحريك الطاسة حتى تنضج الكنافة من جميع الأطراف، ويبدأ لون الكنافة يتغير للون الذهبي.

نقوم بتحضير القطر حيث احضري وعاء، ثم ضعيه على نار متوسطة، ويوضع فيه كوب من الماء، وكوب ونصف من السكر الأبيض، وقلبيهم جيداً، ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نقوم بخفض النار، ونقلب الخليط جيداً، ثم نرفعه من على النار، ونتركه قليلاً حتى يهدأ.

نقوم بسكب القطر البارد على الكنافة الغاز الساخنة تدريجياً، ثم نقوم بتغطية الكنافة حتى تتشرب العسل.

تترك الكنافة ربع ساعة على الأقل حتى تتشرب العسل تماماً قبل تقطيعها.

نقوم بتقطيع الكنافة، ووضعها في طبق مناسب للتقديم.

تزين الكنافة بالفستق والمكسرات وجوز الهند أو بالكريم شانتيه وصوص الشيكولاته حسب الرغبة.

نقدم الكنافة الغاز بجانب العصير أو الشاي، وبالهنا والشفا. مكونات الكنافة الغازمكونات القطر لسقي الكنافة الغازطريقة تحضير الكنافة الغاز الوسوم

تعتبر الكنافة الغاز من أشهى الحلويات، وهي نوع من أنواع الحلويات الشرقية الأصيلة والتي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي من أشهر الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك الذي نحن على أعتابه هذه الأيام أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات.

والكنافة لها الكثير من الطرق لتقديمها، فيمكن صنع الكنافة بالكاسترد أو بالمكسرات أو المانجو أو الشيكولاتة أو الكريمة، والكنافة من الحلويات التي تتميز بالطعم الرائع والمذاق الشرقي الأصيل.

وتقدم الكنافة في الكثير من المناسبات، فهي من الحلويات الأساسية في المناسبات السعيدة كالحفلات، وأعياد الميلاد، والعزائم، ويمكن تقديمها للضيوف بجانب الشاي أو العصير أو المشروبات الغازية.

والكنافة الغاز تتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة وباهظة، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير لإعدادها، ويمكنك سيدتي صنع الكنافة الغاز في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير الكنافة الغاز في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، تابعوا موقعنا لمعرفة كل ما هو جديد. مكونات الكنافة الغاز نصف كيلو جرام من الكنافة الآلية.

ربع كوب من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من الكريمة للحشوة.

مكسرات مطحونة للحشوة.

زبيب للحشوة.

جوز الهند للحشوة. مكونات القطر لسقي الكنافة الغاز كوب وربع الكوب من الماء.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير الكنافة الغاز نحضر وعاء كبير وعميق، ثم نضع الكنافة في الوعاء.

نسكب السمن البلدي والسكر على الكنافة ثم نقوم بفرك الكنافة جيداً مع السمنه البلدي والسكر حتى تشرب الكنافة السمنة البلدي ونستمر في الفرك حتى تتجانس المكونات.

نحضر طاسة، ثم نقوم بدهن الطاسة بالقليل من السمنة بواسطة الفرشاة، ثم نقوم بوضع جزء من الكنافة في الطاسة، ثم نقوم بفردها والضغط عليها جيداً، وكبسها بواسطة اليد حتى تكون الكنافة متماسكة وناجحة.

تفرد الكريمة على وجه الكنافة، ونقوم بتوزيعها جيداً بواسطة الملعقة.

نقوم بتوزيع جزء من الزبيب والمكسرات وجوز الهند، ثم نقوم بوضع الجزء المتبقي من الكنافة، ثم نقوم بكبسها قليلاً باليد مرة أخرى.

نقوم بإشعال نار البوتاجاز، ثم نضع الطاسة على نار متوسطة، ثم نقوم بتحريك الطاسة حتى تنضج الكنافة من جميع الأطراف، ويبدأ لون الكنافة يتغير للون الذهبي.

نقوم بتحضير القطر حيث احضري وعاء، ثم ضعيه على نار متوسطة، ويوضع فيه كوب من الماء، وكوب ونصف من السكر الأبيض، وقلبيهم جيداً، ثم اتركي الخليط حتى يغلي.

نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، ثم نقوم بخفض النار، ونقلب الخليط جيداً، ثم نرفعه من على النار، ونتركه قليلاً حتى يهدأ.

نقوم بسكب القطر البارد على الكنافة الغاز الساخنة تدريجياً، ثم نقوم بتغطية الكنافة حتى تتشرب العسل.

تترك الكنافة ربع ساعة على الأقل حتى تتشرب العسل تماماً قبل تقطيعها.

نقوم بتقطيع الكنافة، ووضعها في طبق مناسب للتقديم.

تزين الكنافة بالفستق والمكسرات وجوز الهند أو بالكريم شانتيه وصوص الشيكولاته حسب الرغبة.

نقدم الكنافة الغاز بجانب العصير أو الشاي، وبالهنا والشفا. مكونات الكنافة الغازمكونات القطر لسقي الكنافة الغازطريقة تحضير الكنافة الغاز

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