طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون العسلي مثل الصالونات تماما

طريقة صبغ الشعر بالحناء، صبغ الشعر بالحناء من الأشياء الهامة جدا والتي يفضلها الكثير من الفتيات والنساء وذلك لتغير لون الشعر الخاص بهم إلى لون آخر مميز وجميل، تساعد الحناء في الكثير من الأوقات في الحفاظ على الشعر من الجفاف والتلف الذي يعاني منه عدد كبير من النساء في مختلف دول العالم، تعمل الحناء على إعطاء المرأة أو الفتاة شكلا مختلفا تماما عن قبل، لذلك سنقدم إليكم أفضل طريقة لصبغ الشعر بالحناء.

طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون العسلي

هناك عدد بسيط من الطرق السهلة وذات المكونات المتوفرة والتي من خلالها يمكن صنع الحناء ومن ثم يمكن صبغ الشعر بها.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة نسبيا من الحناء وحسب اللون الذي ترغب فيه المرأة أو الفتاة.

كوب صغير من الماء الفاتر.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من خل الطعام الأبيض.

الفوطة المخصصة للشعر.

فرشاة الشعر.

يمكن وضع الحناء في إناء فارغ تماما ومن ثم القيام بوضع كوب الماء الصغير إليها، كما لابد من تقليب هذا المزيج جيدا مع بعضه البعض حتى يصبح قوامه كريمي وبالتالي يمكن استخدامه.

لابد من وضع كلا من عصير الليمون وكذلك الخل الأبيض إلى هذه المكونات ومن ثم العمل على دمج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض.

• يتم وضع هذا الخليط على الشعر وتركه لفترة طويلة من الوقت قد تصل إلى الثلاث ساعات ومن ثم يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب له.

يتم تكرار الماسك مرة واحدة كل أسبوعين حتى يثبت اللون العسلي في الشعر.

لابد من استخدام شامبو خالي من الكبريتات حتى لا يقوم بسحب اللون من الشعر.

عند استخدام الوصفة لابد من ترك الشعر لمدة 3 أيام الأولى بدون غسل.

طريقة تحضير الحناء لصبغ الشعر باللون العسلي