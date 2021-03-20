طريقة عمل البسبوسة المرملة ذي الحلواني في البيت بكل أسرارها وحركاتها لابد أن تجربيها

البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في كل دول العالم العربي، وبالرغم من اختلاف اسمها في كل دولة إلا أن طعمها لا يتغير ويحبها الجميع ويرغبون في تناولها بشكل مستمر في كل المناسبات، ومع اقتراب حلول شهر رمضان بدأت ربات البيوت بتجهيز قائمة الحلويات التي ستعدها لعائلتها وضيوفها في الشهر الفضيل، وتأتي البسبوسة على رأس تلك الحلويات والتي لها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان، والتي تتميز بقوامها الرملي الطري، وقررنا الآن أن نقدم لكل ربات البيوت طريقة عمل البسبوسة ذي الحلواني بكل أسرارها وحركاتها فتابعونا في السطور التالية:

مكونات البسبوسة المرملة:

تحتاج البسبوسة لبعض المكونات التي تتوفر غالباً في أي مطبخ ولا تحتاج لتكلفة كبيرة، ومكوناتها التالي:

كوبين من السميد.

نصف كوب سكر.

نصف كوب جوز الهند.

كوب زبادي كبير.

كوب زبدة مذابة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

لوز محمص.

كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

رشة فانيليا.

ماء الورد.

في البداية يتم تجهيز الشربات من خلال مزج السكر مع الماء في قدر ويرفع على نار متوسطة ويترك المزيج يغلي حتى يذوب السكر تماماً ويبدأ الخليط في الغليان نضيف الفانيليا وماء الورد ويترك الخليط على النار سبعة دقائق ثم يرفع من على النار ويترك جانباً.

نخلط السميد والزبادي والسكر والزبدة والبيكنج بودر في وعاء ويتم تقليبهما من خلال اليدين حتى تتجانس المكونات كلها، وتترك العجينة جانباً لترتاح ربع ساعة.

نحضر قالب الفرن ويدهن بالقليل من الزبدة ويفرد فيها البسبوسة بشكل متساوي، وتقطع البسبوسة على شكل مربعات وفي كل مربع يوضع اللوز.

تدخل الصينية الفرن حتى تنضج البسبوسة وتأخذ اللون الذهبي، ثم تخرج وتسقى بالشربات الدافئة على الفور وتغطى وتترك لمدة عشرة دقائق ثم تقدم بألف هنا.

مكونات الشربات:طريقة التحضير: