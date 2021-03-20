سر تتبيلة الفراخ المشوية بالخلطة في المنزل مثل المطاعم خطوة بخطوة

تتحكم تتبيلة الفراخ بشكل كبير في مذاق الفراخ وتجعلها أكثر شهية لذلك يحتاج الكثير من الأشخاص والأمهات معرفة طرق جديدة للحصول على تتبيلة فراخ لذيذة وشهية والتي يكون أساسها البهارات ومكسبات الطعم الشهيرة والقليل من الخضراوات التي تضيف نكهات لذيذة وبسبب كثرة عمليات البحث عن طريقة تحضير تتبيلة الفراخ سواء المشوية على الفحم أو الفرن لذلك نقدم لكم طريقة التحضير بسهولة من خلال هذا المقال.

طريقة تتبيلة الفراخ المشوية بالخلطة

تعتبر تتبيلة الفراخ من أسرار نجاح المطاعم في مختلف الدول ويوجد أكثر من طريقة لتحضير تلك التتبيلة وقد تختلف من شخص لآخر حسب الرغبة والإقبال على البهارات الخاصة بكل دولة وقد يستخدم البعض الخضراوات مثل البصل والطماطم ضمن المكونات لتضيف إليها مذاق لذيذ وشهي وبما أن الفراخ أكثر الوجبات التي يتم الإقبال عليها كما أنها منتشرة في جميع الدول كوجبة مفضلة كما أنها تعتبر وجبه أساسية في العزومات والمناسبات الكبيرة ويتم إعدادها بأكثر من طريقة وتحتاج الأمهات والفتيات المقبلين على زواج معرفة كيفية تتبيل الفراخ لتصبح أكثر شهية و للتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

مكونات التتبيلة:

قطع متوسطة من الدجاج.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

اثنين من حبات الطماطم على هيئة مكعبات.

كأس واحد من الخل.

كأس واحد من الكاتشب.

ملعقة واحدة من الملح.

شرائح من البصل الأخضر.

قطع من الخيار.

أولا تسخين الزيت في المقلاة أولاً ثم نقوم بوضع قطع الدجاج للنضج جيداً ثم نقوم بإخراجها ونتركها جانباً. تحمير الثوم ليصبح ذهبي اللون بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات من الطماطم والخيار ويمكنك إضافة المزيد حسب الحاجة نقلب المكونات معاً. ونحضر التوابل عن طريق غلي مكونات الخل والطماطم والمكونات الأخرى معاً والبصل والبهارات المناسبة لكل شخص ونقوم بتشغيل الخلاط على درجة حرارة متوسطة حتى تندمج المكونات. ثم نسكب المكونات على قطع الدجاج على النار لمدة عشر دقائق حتى تنضج جيداً وتصبح مكتسبة لنكهات التوابل وهكذا أصبحت تتبيلة الفراخ في أفضل نتائجها للتمتع بمذاق رائع مذاق الدجاج المتبل ويمكنك إضافة أطباق السلطات والأرز وكذلك الخبز.

طريقة التحضير