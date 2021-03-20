تكنيك قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت والطعم خفيف وشهي للغاية

نقدم لكم كيفية قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت، فيعتبر الباذنجان من ضمن الخضروات الشهية التي يحبها الكثير من الأفراد ويرغبون في تناولها بالعديد من الطرق، ولكن يظل الباذنجان المقلي هو ملك تلك الوصفات جميعها، فهو مناسب للتقديم على وجبات الإفطار، أو مائدة الغذاء الشرقية، ومن أبرز الوصفات التي يدخل فيها بخلاف ذلك هو مقلوبة الباذنجان والمسقعة والمتبل أو البابا غنوج، كما أن هناك أنواع منه تستخدم لعمل المحشي وهناك منه الباذنجان الرومي أو المخصص للمحشي، والذي يستخدم لعمل مخلل الباذنجان كذلك.

قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت

حتى نتمكن من الحصول على باذنجان مقلي بدون زيت كثير من الممكن أن نتبع الخطوات والتقنيات التالية:

تقطيع الباذنجان بالشكل المرغوب ووضعه في مصفاة في مكان معرض لحرارة الشمس، مما يساهم في تجفيفه والحد من امتصاص الزيت.

تقطيع الباذنجان إلى حلقات ووضعه في مصفاه ورش القليل من الملح عليه حتى يقوم بطرد جميع السوائل الموجودة بداخله وبالتالي لا يشرب زيت.

الاعتماد على الباذنجان بالحجم الصغير أو المتوسط، نظراً لتماسك أليافه بصورة كبيرة أكثر من الحجم الكبير مما يقلل من كميات الزيت التي يمتصها.

من الممكن شوي الباذنجان في الميكرويف أو الفرن برشة قليلة من الزيت.

يجب أن تكون حرارة الزيت عالية للغاية حتى لا يمتص الكثير من الزيت فيه.

فوائد الباذنجان

يحتوي الباذنجان على نسبة عالية من الفوائد التي يمد الجسم بها ومن بينها ما يلي: