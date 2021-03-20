مشروب البلاك كوفي كما يقدم في أفخم الكافيهات حضريه بنفسك

يعد مشروب البلاك كوفي أو القهوة السوداء من أفضل وأشهى الطرق لتحضير القهوة حيث تحضر في جميع دول العالم خاصة الدول العربية وتقدم في أفخم الكافيهات والمقاهي بأسعار عالية ،تسمى هذه القهوة أيضاً بالقهوة الشمالية ولها فوائد عظيمة للجسم لذلك حتى لا تحرمي نفسك من تلك الفوائد تعلمي كيف تحضريها بنفسك في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة. مشروب البلاك كوفي الطريقة الاصلية لتحضير المشروب: مشروب البلاك كوفي الطريقة الاصلية لتحضير المشروب: تحتاجين إلى: ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق القهوة السوداء

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزعفران

كوب ونصف من الماء. خطوات تحضير المشروب: ضعي الماء في الوعاء الخاص بالقهوة. ضعي الكنكة بالماء على النار واتركيها حتى تغلي. أضيفي مسحوق القهوة وقلبي حتى تمتزج المكونات. اتركي القهوة على النار لمدة ثلاث دقائق ثم أضيفي الحبهان والزعفران وقلبي. اتركي القهوة حتى تغلي ثلاث مرات أخرى حتى تصبح ثقيلة وتكتسب النكهة. ارفعي الخليط من على النار ثم ضعي القهوة في فنجان التقديم. يمكنك تحلية القهوة بالقليل من السكر ثم تقديمه. مشروب البلاك كوفي على الطريقة العربية: مشروب البلاك كوفي على الطريقة العربية: المقادير: خمسة أكواب من الماء

ملعقتان ونصف كبيرتان من البن العربي الغامق.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الشيبة.

أربع حبات من القرنفل الصحيح.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون أو الهيل

ملعقة صغيرة إضافية من حبات الهيل أو الحبهان الصحيح والغير مطحون.

رشة من المستكة البودر. الخطوات: قومي بتسخين الماء في إبريق مناسب الحجم على النار. أضيفي الشيبة والحبهان المطحون والزعفران والقرنفل. اتركي القهوة تغلي على نار هادئة وقلبيها. قومي بتصفية القهوة واتركيها تبرد قليلاً. ضعي المستكة والحبهان في أكواب التقديم ثم أضيفي القهوة وقدميها. الوسوم

يعد مشروب البلاك كوفي أو القهوة السوداء من أفضل وأشهى الطرق لتحضير القهوة حيث تحضر في جميع دول العالم خاصة الدول العربية وتقدم في أفخم الكافيهات والمقاهي بأسعار عالية ،تسمى هذه القهوة أيضاً بالقهوة الشمالية ولها فوائد عظيمة للجسم لذلك حتى لا تحرمي نفسك من تلك الفوائد تعلمي كيف تحضريها بنفسك في المنزل بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة. مشروب البلاك كوفي الطريقة الاصلية لتحضير المشروب: مشروب البلاك كوفي الطريقة الاصلية لتحضير المشروب: تحتاجين إلى: ملعقة ونصف كبيرة من مسحوق القهوة السوداء

نصف ملعقة كبيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من مسحوق الزعفران

كوب ونصف من الماء. خطوات تحضير المشروب: ضعي الماء في الوعاء الخاص بالقهوة. ضعي الكنكة بالماء على النار واتركيها حتى تغلي. أضيفي مسحوق القهوة وقلبي حتى تمتزج المكونات. اتركي القهوة على النار لمدة ثلاث دقائق ثم أضيفي الحبهان والزعفران وقلبي. اتركي القهوة حتى تغلي ثلاث مرات أخرى حتى تصبح ثقيلة وتكتسب النكهة. ارفعي الخليط من على النار ثم ضعي القهوة في فنجان التقديم. يمكنك تحلية القهوة بالقليل من السكر ثم تقديمه. مشروب البلاك كوفي على الطريقة العربية: مشروب البلاك كوفي على الطريقة العربية: المقادير: خمسة أكواب من الماء

ملعقتان ونصف كبيرتان من البن العربي الغامق.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الشيبة.

أربع حبات من القرنفل الصحيح.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون أو الهيل

ملعقة صغيرة إضافية من حبات الهيل أو الحبهان الصحيح والغير مطحون.

رشة من المستكة البودر. الخطوات: قومي بتسخين الماء في إبريق مناسب الحجم على النار. أضيفي الشيبة والحبهان المطحون والزعفران والقرنفل. اتركي القهوة تغلي على نار هادئة وقلبيها. قومي بتصفية القهوة واتركيها تبرد قليلاً. ضعي المستكة والحبهان في أكواب التقديم ثم أضيفي القهوة وقدميها.

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