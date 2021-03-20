وصفات لتفتيح الجسم بمقادير طبيعية بسيطة

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن وصفات لتفتيح الجسم بطرق طبيعية فالجميع يحلم ببشرة صافية خالية من التصبغات والبقع لذلك بدلاً من اللجوء إلى مراكز التجميل ودفع مبالغ طائلة في جلسات التفتيح يمكنك تجربة أحد تلك الوصفات الآتية للحصول على جلد أنعم وموحد للون بدون تصبغات أو بقع، تابعينا في هذا المقال لمعرفة تلك الوصفات البسيطة.

وصفات لتفتيح الجسم وصفة مجربة لتفتيح الأماكن لحساسة:

يعد هذا الكريم من أسهل الكريمات التي يمكنك صنعها بنفسك في المنزل والذي يمكنك استخدامه على البشرة وأي منطقة في الجسم خاصة على المناطق الحساسة كالبيكينى والأندر آرم.

لتحضير الكريم تحتاجين إلى:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من ماء الورد.

خطوات تحضير الكريم:

قومي بإذبة العسل في ماء الورد. أضيفي النشا وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس. يضاف الزبادي ويقلب جيداً حتى تحصلي على قوام كريمي. قومي بوضع الكريم على أي مكان تريدين تفتيحه. اتركي الماسك حتى يجف على الوجه أو على الجسم. قومي بفرك الكريم برفق ثم اغسلي المكان. من المهم ترطيب الجلد بعد وضع الكريم للحصول على أفضل نتائج. من المهم المداومة لنتائج مرضية.

وصفات لتفتيح الجسم بالموز:

تحتاجين إلى:

خطوات عمل الوصفة: