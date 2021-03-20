طبق الخنفروش البحريني اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة مثل الجاهز

يعد طبق الخنفروش البحريني من أشهى أنواع الحلويات المستوحاة من المطبخ الخليجي حيث تشتهر دول الخليج كالسعودية والبحرين والكويت بتحضير هذه الحلوى وتناولها خاصة في شهر رمضان المبارك، يمكنك أنت أيضاً تحضير هذه الوصفة بكل سهولة وتقديمهها لأولادك وأسرتك وضيوفك بعد إفطار رمضان للتحلية، فتابعونا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين هذه الحلوى بمقادير سهلة وخطوات بسيطة.

طبق الخنفروش البحريني المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

كل ما تحتاجينه هو:

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستمالات.

كوب من السكر الأبيض.

بيضتان كبيرتان.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بود.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون أو الهيل.

ملعقة صغيرة من الزعفران المطحون.

ربع كوب من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من بودرة الكسترد.

قومي بوضع الزعفران المطحون في طبق مناسب الحجم ثم أضيفي إليه ماء الورد. اتركي الوعفران مطحون في ماء الورد لبعض الوقت. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. أضيفي اللبن البودرة واحبهان المطحون والسكر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي البيكنج بودر وبودرة الكاسترد إلى الخليط وقلبي. أضيفي البيض والزيت وقلبي جيداً. أضيفي الزعفران المنقوع بماء الورد وقلبي. قومي بعجن الخليط عن طريق إضافة الماء بشكل تدريجي مع التقليب المستمر. استمري في إضافة الماء حتى تحصلي على عجينة شبه سائلة كعجينة القطايف أو أسمك قليلاً. تختلف كمية الماء التي تحتاجينها باختلاف نوع الدقيق. قومي بتغطية الخليط واتركيه حتى يرتاج لمدة ربع ساعة. أحضري طاسة مثل التيفال أو الجرانيت لا تلتصق وضعيها على النار مع القليل من الزيت. ضعي الخليط في الطاسة بواسطة مغرفة واتركيها حتى تنضج لتصنعي دوائر محمرة من الجهتين.

خطوات تحضير طبق الخنفروش البحريني: