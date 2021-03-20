كريم الكولاجين للبشرة أفضل كريم لتغذية وشد البشرة بمكونات طبيعية

تعد مادة الكولاجين من أهم المواد المغذية للبشرة حيث يحتاجها الجلد ليصبح أكثر مرونة ونضارة ومن أجل تجديد الخلايا لذلك ننصح كل الفتيات بالمادومة على وضع كريم الكولاجين للبشرة لتعويض نقص الكولاجين خاصة بعد سن الخامسة والعشورن لاكساب البشرة نضارة طبيعية وحمايتهام ن ظهور التجاعيد، تابعينا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين هذا الكريم بكل سهولة من مواد طبيعية متوفرة في كل منزل.

كريم الكولاجين للبشرة وصفة مجربة لتحضير الكولاجين من البطاطس:

يمكنك بهذه الوصفة الاستغناء عن شراء الكولاجين باهظ الثمن والاكتفاء بهذا الكريم أو المنتج الذي ستحضرية باستخدام حبة واحدة من البطاطس ،كل ما تحتاجينه هو:

حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

خطوات تحضير الوصفة:

قومي بغسل البطاطس جيداً للتخلص من الشوائب والأتربة العالقة بها. ابشري البطاطس بالقشر ثم ضعيها في طبق. حاولي الضغط عليها بيديك حتى تستطيعتي استخراج كل السوائل الموجودة بالبطاطس. أحضري ماء البطاطس ثم أضيفي إليها النشا. قلبي النشا حتى يذوب في البطاطس على البارد. ضعي الخليط في وعاء على نار متوسطة مع التقليب حتى يتكون لديك قوام كريمي جاهز. ارفعي الكريم من على النار واتركيه يبرد. أحضري برطمان نظيف ومعقم وضعي به الكريم ليصبح جاهز للاستخدام.

قومي بغسل الوجه جيداً بالماء والغسول المفضل. يمكنك عمل حمام بخار لوجهم لتفتيح المسام لإعطاء نتيجة أفضل. ضعي الكريم على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف. اشطفي وجهك جيداً بالماء ثم جففيه. يتم ترطيب الوجه بعد ذلك بالمرطب المناسب لبشرتك. يجب المادومة على هذا الماسك مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية. هذا الكريم يساعد أيضاً على تفتيح الوجه.

طريقة استخدام كريم الكولاجين للبشرة