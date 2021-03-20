طريقة عمل شوربة الفول النابت المغذية والمفيدة لجميع الأعمار

تحتوي شوربة الفول النابت على قيمة غذائية عالية تعود بالنفع على الإنسان الذي يتناولها، فهو غني بالبروتينات والحديد والفيتامينات والأملاح المعدنية التي لها فوائد كبيرة في تغذية الجسم وتقويته، ويطلق عليها عدة أسماء مختلفة منها الفولية والقرنية والقطنية ولكن اسم البقوليات من أكثر الأسماء اشتهاراً بين الدول والبلدان، تعتبر طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وفي إمكانية معظم البشرية لأنها تحتوي على مكونات غير مكلفة وهي الفول والبصل والثوم والتوابل المناسبة، فهي أكلة خفيفة ولذيذة والآن سوف نتحدث عن طريقة إعداد شوربة الفول النابت بالتفصيل ومكوناته أيضاً.

مكونات عمل شوربة الفول النابت

تتكون شوربة الفول النابت من عدة مكونات متوفرة عند حضرتك وهي كما يلي:

نصف كيلو من الفول النابت.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملح ( على حسب الرغبة ).

عصير ليمون.

ماء للطهي.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الشوربة من أروع الطرق التي تستغرق كثيراً من وقت حضرتك وهي كما يلي:

نقوم بوضع الفول في إناء به ماء على النار مع قطع من البصل. نضيف عليه الملح والكمون ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نقوم بتشويح الثوم في قليل من الزيت ثم نضعهم على الخليط السابق ونقلبهم جيداً. نترك الخليط يغلي على النار حتى يتم نضجه تماماً ثم يقدم بألف هنا وشفا مع وضع عصير الليمون في كل طبق.

طريقة إنبات الفول في البيت

طريقة الإنبات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

نقوم بنقع نصف كيلو من الفول الناشف في الماء من الليل إلى الصباح. بعد ذلك نقوم بتصفية الفول من الماء ثم نضعه في قماشة نظيفة وجافة أو يمكن وضعه في فوطة. نترك الفول لمدة يوم أو أكثر مع ترطيب القماشة بالماء كل 6 ساعات. بعد عدة أيام نجد الفول أصبح نابت.

فوائد تناول هذه الوجبة

توجد في هذه الوجبة قيمة غذائية عالية مهمة للجسم وهي كالتالي: