خطوات عمل الحنيذ السعودي بالحمة الضأني في المنزل ، يعتبر من اجمل الأطباق التي تقدم في السعودية، ودول الخليج، والوطن العربي، وهي تشتهر بطعمها الممتع، والرائحة الجميلة، ويحتوي علي فيتامينات، وبروتينات مفيدة جدا جدا للصحة، وهي من الأكلات السلة في التحضير التي تقدم في العزائم، والمناسبات، ويحتوي الحنيذ السعودي باللحمة الضأني علي الكثير من المواد الصحية، ويمكن تحضير نفس الأكلة بعدة طرق مختلفة، وهي الأكلة المشهورة في عيد الأضحى المبارك، سوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة من طرق خطوات عمل الحنيذ السعودي بالحمة الضأني في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مكونات عمل الحنيذ السعودي باللحمة الضأني مكونات عمل الحنيذ السعودي باللحمة الضأني سوي نقدم لكم مكونات عمل الحنيذ وهي كالتالي:- ثلاث كيلو من لحم الخروف أو اللحمة الضأني.

4 حبات طماطم.

5 حبات من الفلفل الأخضر مقطع.

3 حبات بصل مقطع شرائح.

5 فصوص من ثوم مفروم.

زيت زيتون.

4 أكوب من الأرز.

كمية من الزعفران.

بعض ورق الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من كركم.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة من بهارات الكاري.

ملح علي حسب الرغبة في التناول.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة من الهيل المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير نتقدم اليكم طريقة تحضير الحنيذ السعودي باللحمة الضاني وهي كتالي:- نقوم بغسل اللحمة جيداً بخل، والملح، وماء ثم نقوم بتصفيته من الماء جيدًا، ثم يتم تتبيله ببهارات الكاري، والفلفل الأسود، والكمون، والكركم، والهيل، والقرفة. ثم نقوم بتحضير وعاء واسعة، وكبير، ونضع بداخلها كمية من زيت الزيتون، ونضعه على النار ثم نضع قطع اللحمة، ونقلب اللحمة حتى تتحمر من كل الجوانب. ثم نقوم بغسل ورق الليمون الأخضر، ونضعه في وعاء، ونقوم بوضعه اخرالوعاء، ونضع علية البصل، والثوم، والطماطم، والفلفل لاخضر، ثم نقوم بوضع قطع اللحمة عليهم، ونقوم برصه. ثم نقوم بوضع باقي كمية من بصل، والثوم، والطماطم، والفلفل الأخضرعلى وجه اللحمة، ونقوم برشة كميه علي حسب الرغبة من الملح عليهم ثم نضع بعض أوراق الليمون، ونغطي الوعاء جيداً، ونضعه على نار متوسطة لمدة تتراوح من ساعة ألي ساعة وربع. ثم نقوم بتحضير الأرز نقوم بوضع إناء على النار، ونضع كميه قليله من الزيت، ونضيف الأرز ثم نقلب للحظات حتي يصبح لونه ذهبي، ونضيف الماء ورشة من الملح، والزعفران، ونغطي الإناء، ونتركه على نار حتى الغليان ثم نقل النار لتكون هادئة، وننتظر حتى ينضج الأرز تمامًا، ثم نقوم بوضع الأرز في طبق بشكل مميز ثم نقوم بوضع اللحم عليه ثم نقوم بوضع المكسرات عليه حتي يتزين، ويصبح جميل، ونقدمه وبألف هنا وشفا. الوسوم

خطوات عمل الحنيذ السعودي بالحمة الضأني في المنزل ، يعتبر من اجمل الأطباق التي تقدم في السعودية، ودول الخليج، والوطن العربي، وهي تشتهر بطعمها الممتع، والرائحة الجميلة، ويحتوي علي فيتامينات، وبروتينات مفيدة جدا جدا للصحة، وهي من الأكلات السلة في التحضير التي تقدم في العزائم، والمناسبات، ويحتوي الحنيذ السعودي باللحمة الضأني علي الكثير من المواد الصحية، ويمكن تحضير نفس الأكلة بعدة طرق مختلفة، وهي الأكلة المشهورة في عيد الأضحى المبارك، سوف نتحدث في مقالنا هذا عن طريقة من طرق خطوات عمل الحنيذ السعودي بالحمة الضأني في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مكونات عمل الحنيذ السعودي باللحمة الضأني مكونات عمل الحنيذ السعودي باللحمة الضأني سوي نقدم لكم مكونات عمل الحنيذ وهي كالتالي:- ثلاث كيلو من لحم الخروف أو اللحمة الضأني.

4 حبات طماطم.

5 حبات من الفلفل الأخضر مقطع.

3 حبات بصل مقطع شرائح.

5 فصوص من ثوم مفروم.

زيت زيتون.

4 أكوب من الأرز.

كمية من الزعفران.

بعض ورق الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من كركم.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة من بهارات الكاري.

ملح علي حسب الرغبة في التناول.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة من الهيل المطحون. طريقة التحضير طريقة التحضير نتقدم اليكم طريقة تحضير الحنيذ السعودي باللحمة الضاني وهي كتالي:- نقوم بغسل اللحمة جيداً بخل، والملح، وماء ثم نقوم بتصفيته من الماء جيدًا، ثم يتم تتبيله ببهارات الكاري، والفلفل الأسود، والكمون، والكركم، والهيل، والقرفة. ثم نقوم بتحضير وعاء واسعة، وكبير، ونضع بداخلها كمية من زيت الزيتون، ونضعه على النار ثم نضع قطع اللحمة، ونقلب اللحمة حتى تتحمر من كل الجوانب. ثم نقوم بغسل ورق الليمون الأخضر، ونضعه في وعاء، ونقوم بوضعه اخرالوعاء، ونضع علية البصل، والثوم، والطماطم، والفلفل لاخضر، ثم نقوم بوضع قطع اللحمة عليهم، ونقوم برصه. ثم نقوم بوضع باقي كمية من بصل، والثوم، والطماطم، والفلفل الأخضرعلى وجه اللحمة، ونقوم برشة كميه علي حسب الرغبة من الملح عليهم ثم نضع بعض أوراق الليمون، ونغطي الوعاء جيداً، ونضعه على نار متوسطة لمدة تتراوح من ساعة ألي ساعة وربع. ثم نقوم بتحضير الأرز نقوم بوضع إناء على النار، ونضع كميه قليله من الزيت، ونضيف الأرز ثم نقلب للحظات حتي يصبح لونه ذهبي، ونضيف الماء ورشة من الملح، والزعفران، ونغطي الإناء، ونتركه على نار حتى الغليان ثم نقل النار لتكون هادئة، وننتظر حتى ينضج الأرز تمامًا، ثم نقوم بوضع الأرز في طبق بشكل مميز ثم نقوم بوضع اللحم عليه ثم نقوم بوضع المكسرات عليه حتي يتزين، ويصبح جميل، ونقدمه وبألف هنا وشفا.

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