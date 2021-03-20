وصفة طبيعية تبيض الوجه وتشد البشرة من أول مرة استخدام

وصفة طبيعية تبيض الوجه وتشد البشرة طريقك الدائم للظهور بأفضل مظهر على الإطلاق، حيث أن هناك وصفات طبيعية تبيض الوجه ولكنها قد لا تكون ذو كفاءة وفعالية عالية، ولكننا نضيف لكم خلطات طبيعية لتبييض الوجه من أول مرة بدون أي آثار جانبية على البشرة على الإطلاق، ويمكن تحضيرها في المنزل، كأفضل وصفة طبيعية لتبييض الوجه.

وصفة طبيعية تبيض الوجه وتشد البشرة

يمكن تفتيح لون البشرة في أسرع وقت من خلال الاعتماد على الوصفات الطبيعية، والتي تتمثل في:

سنقوم بإحضار ربع كوب من عصير الليمون ونقوم بوضعه في وعاء.

نضيف إليه ملعقة من ماء الورد، أو ملعقتين بحد أقصى.

نقوم بإضافة ملعقة من عصير الطماطم إلى الخليط، ثم نضيف مطحون الشوفان إليه.

نقوم بدمج الخليط مع بعضه البعض ونقوم بوضعه على البشرة، من أجل التخلص من الجلد الميت وتصبغات البشرة.

نقوم بإزالته عقب مرور ربع ساعة ونقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة فقط.

خلطات طبيعية لتبييض الوجه بالليمونوصفة اللوز لتفتيح البشرة

ويمكن تفتيح البشرة من خلال مطحون اللوز، والذي يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء، ويتم تحضير الوصفة من خلال الطريقة التالية:

سنقوم بوضع ملعقتين من دقيق اللوز في وعاء، ونضيف إليه ملعقتين من المياه.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الحليب البودرة، وملعقة أخرى من الدقيق، وملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سنقوم بوضع المكونات مع بعضها البعض في وعاء، ونستخدم الملعقة في دمج الخليط.

ثم بعد ذلك علينا أن نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، ونقوم بفرك الخليط حتى نتخلص منه.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الوجه بالمياه الفاترة، ونقوم بترطيب الوجه باستخدام أفضل مرطب طبيعي للبشرة.

وصفة الخل لتبييض الوجه والبشرة

يمكن الاعتماد على الخل في التخلص من البقع الداكنة، وذلك من خلال التالي:

طريقة التحضير والاستخدام