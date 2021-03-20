خلطات تبيض للوجه والجسم بسرعة وبدون آثار جانبية

تعتبر خلطات تبيض للوجه والجسم هي العلاج المناسب إن كانت المرأة من ذوي البشرة الحساسة التي لا ترغب في استخدام أي مواد كيميائية من أجل تفتيح البشرة، وبالتالي تقوم باللجوء إلى الحصول على وصفة لتفتيح البشرة في المنزل بدون تلك المواد، كما أن أصحاب البشرة الدهنية والبشرة العادية لهم نصيب كبير من الحصول على وصفة تبيض الوجه وتشد البشرة كما سنوفرها لكم اليوم للحصول على بشرة ناصعة البياض.

خلطات تبيض للوجه والجسم

هناك الكثير من المواد الطبيعية لها فاعلية لا مثيل لها في عملية تفتيح البشرة والجسم ككل، ومن بين تلك الوصفات:

سنقوم بإحضار ثلاث حبات من الفراولة، ونقوم بهرسهم جيدًا، حتى نحصل على خليط ناعم للغاية.

ثم نقوم بإضافة ملعقتين من الحليب البارد إلى الفراولة ونقوم بدمجهم جيدًا.

ثم بعد ذلك علينا أن نقوم بوضع كمية مناسبة من زيت الروزماري.

ونقوم بوضع الخليط على البشرة ونقوم بتوزيعه على الوجه والرقبة واليدين.

نستطيع أن نقوم بوضعه على الأماكن الحساسة أيضًا والركب، ثم بعدها نقوم بالتخلص منه بالمياه الفاترة.

خلطة الفراولة والحليب لتبيض الوجهوصفة الكركم لتبييض الوجه

ويمكن الاعتماد على وصفة الكركم أيضًا من أجل تبييض الوجه، وذلك من خلال الطريقة التالية:

علينا أن نحضر ملعقتين من الكركم في وعاء ثم نقوم بإضافة ملعقتين من السكر إليهم.

وبعدها نقوم بوضع ملعقتين من زيت جوز الهند إلى الخليط.

ونقوم بدمج الخليط مع بعضه البعض ونضيف على البشرة ونقوم بتوزيعه جيدًا.

ثم بعد ذلك علينا أن نتخلص منه عقب مرور ربع ساعة فقط من وضعه على البشرة بمياه فاترة باردة.

يمكن أن نستخدم أي نوع من أنواع مرطبات البشرة بعد استخدام هذه الوصفة.

وصفة السكر لتبييض البشرة

ويمكن تبييض البشرة وتفتيح الوجه بسرعة من خلال الاعتماد على سكراب السكر، والذي نقوم بخلط زيت الزيتون معه ونقوم بتدليك الوجه والجسم ككل، ثم نتركه على الجسم لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ونقوم بالتدليك مرة أخرى حتى نقوم بالتخلص من الجلد الميت وكل الشوائب.