أسرع خلطة يابانيه لتبييض الوجه واليدين في يوم افضل وصفة لتفتيح البشرة

تبييض الوجه واليدين في يوم، الوجه الجميل المشرق واليدين نظيفة ولامعة هما حلم كل إمرأة ودليل على جمالها وانوثتها وعنايتها بنفسها الوجه الى تعامل خاص نظرا لما تتعرض له من عوامل تضر بها كالتعرض للشمس دون استخدام واقي شمس ووضع مواد تجميلية كالماكياج وغيرها قد يسبب الإسمرار والبقع السوداء على الوجه لذلك ينصح باستخدام مواد طبيعية للعناية بالوجه واليدين والحفاظ على جمالهما اليك نصائح عن استخدام هذه المواد فى هذا المقال.

الزبادي

يحتوي الزبادي المصنع من اللبن على مواد تفيد البشرة أهم هذه المواد حمض اللاكتيك الذي يعمل على تبيضها لذلك يمكن استخدامه على الوجه للاستفادة منه.

تبييض الوجه واليدين في يوم

طريقة الاستخدام

● يمكن استخدام الزبادي بعدة طرق على البشرة أسهل طريقة هي فرك الزبادي على الوجه واليدين وتركه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي بالماء الفاتر كرري هذه العملية مرة يوميا.

● يمكن أيضا تحضير ماسك الزبادي للوجه عن طريق خلط ملعقة صغيرة مع نصف ملعقة من العسل الأبيض، ضعي هذا الخليط على الوجه واليدين لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

● أو قومي بإضافة الزبادي إلى عصير نصف ليمونة وملعقة من دقيق الشوفان لتحصلي على مزيج ضعيها على الوجه لتصبح بشرتك نضرة.

تبييض الوجه واليدين في يومين

الكركم

يحتوي الكركم على مواد مضادة للأكسدة كما أن له خصائص مطهرة وهو أيضا يستخدم لتجميل البشرة وتوحيد لونها ويمكن استخدامه كالآتي.

طريقة الاستخدام

● ضعى 2 ملعقة صغيرة من الدقيق مع ملعقة من الكركم وعصير نصف ليمونة وملعقة صغيرة من اللبن ثم ضعي هذا الخليط على البشرة لمدة عشرون دقيقة حتى يجف ثم افركيه واغسلي بالماء الفاتر.

● يمكن أيضا مزج ملعقة من الكركم إلى ملعقة من الزبادي ووضعه على البشرة واليدين حتى يجف للتفتيح والتبييض.