طريقة عمل حلوى الدونات فى المنزل بطريقة صحية أفضل من المحلات، تسعى الكثير من الأمهات إلى المحافظة على صحة أطفالهم وباقي أفراد الأسرة وذلك عن طريق توفير الأكلات والحلويات المحبوبه لهم في المنزل، وبما أن الدونات من الحلويات التي يفضلها الأطفال والكبار، فاليوم اقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الدونات في المنزل بطريقة صحية وأفضل من المحلات.

4 كوب ونصف دقيق. كوب حليب دافئ. اتنين بيضة. ربع كيلو شيكولاته. ملعقة كبيرة خميرة فورية. نصف كوب زبدة فلاحي ذائبة غير مملحة. 3 ملعقة كبيرة ممسوحه من السكر الابيض. ملعقة صغيرة فانيليا. ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب من المكسرات للزينة أو التوبنج المطلوب حسب الرغبه.

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به الدقيق ونضيف إليه الزبدة الفلاحي ثم الخميرة الفورية والسكر والبيض مع الحليب الدافى والملح والفانيليا.

الآن نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيدا لمدة لا تقل عن 15 دقيقه حتى تتجانس العجينة ثم نضيف إليها القليل من الدقيق حتى تصبح ناعمة الملمس.

بعد أن انتهينا من العجين نقوم بوضعه في وعاء زجاجي ويغطى جيداً ثم يترك في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتخمر العجينة.

الآن بعد مرور ساعه تكون قد ارتاحت العجينة وتضاعف حجمها اربع مرات تقريبا.

نقوم بإحضار صينية كبيرة ثم نضع بها العجينة ونبدأ بفردها على شكل دائرة بسمك واحد ونص سم من كل الجوانب ويفضل استخدام المسطرة كي نتأكد من السمك المطلوب.

الآن نقوم بتقطيع العجينة بقطاعة الدونات او أي شئ دائري ثم نقوم بتفريغها من المنتصف حتى تأخذ شكل الدونات، ويجب وضع الدقيق على القطاعه حتى لا يلتصق بها العجين.

بعد ذلك نقوم بوضع كل قطعة من العجين على قطعة صغير من ورق الزبدة ونتركه يرتاح لمدة 15 دقيقة.

الآن نقوم بإذابة الشيكولاتة فى حمام مائى ثم نقوم الطعم الذي تودون اضافته على الوش.

بعد ذلك نحضر مقلاة ونضعها على النار ثن نضع بها زيت غزير ونتركه حتى يسخن.

ثم نقوم بوضع الدونات في الزيت لمدة حوالى نصف دقيقه على كل إتجاه حتى نحصل على اللون الذهبى.

الآن نقوم بإخراجه من الزيت وتصفيته جيداً ويوضع على ورق زبدة.

يجب تركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بوضع الشيكولاته أو الطعم الذي تريده ثم نقوم بوضع المكسرات للزينة.

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