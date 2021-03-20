أسهل طريقة لعمل الكريب في البيت زي المطاعم بخطوات بسيطة و طعم يجنن

أسهل طريقة لعمل الكريب في البيت، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكريب، فتبحث ربات المنزل عن طرق سهلة وبسيطة تساعدهم في عمل الكريب في البيت بسهولة وبأقل التكاليف، لأن يفضل أفراد الأسرة تناول الكريب الجاهز، الذي يتميز بطعمة الجميل، فتهتم ربات المنزل بإعداد الكريب في البيت بشكل صحي للحفاظ على صحة أسرتها.

أسهل طريقة لعمل الكريب في البيت زي المطاعم

المكونات

كوب من الدقيق.

3 ملاعق من الزبدة.

كوب من الحليب.

نصف ملعقة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من السكر.

بيضتان.

طريقة التحضير

قومي بخلط الحليب مع البيض في الخلاط الكهربائي، ثم قومي بإضافة السكر إلي الخليط وضربهم جيداً، قومي بوضع الخليط في وعاء ثم قومي بإضافة الزبدة، ثم قومي بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً، ثم قومي بوضع الإناء داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة، قومي بدهن مقلاة بالزبدة قومي بتوزيع الخليط على شكل دائري بالمقلاة، قومي بمتابعة العجينة حتي تتحول للون الذهبي، ثم قومي بقلبها على الوجه الأخر حتي تنضج.

طريقة لعمل الكريب في البيت زي المطاعم بخطوات بسيطة و طعم يجنن

الكريب المقرمش المميز

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب من الماء,

2 ملعقة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملح.

فلفل.

طريقة التحضير

قومي بإحضار إناء وقومي بوضع الدقيق، ثم قومي بإضافة الحليب وكوب الماء والنشا، ثم قومي بإضافة الزيت والملح والفلفل وقومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، واتركي الخليط لمدة تتراوح من 15 إلي 30 دقيقة، قومي بدهن مقلاة بكمية بسيطة من الزيت، ثم قومي بتوزيع الخليط بداخل المقلاة، وقومي بتحريك الخليط في الجهتين حتي يتماسك ويصل إلي اللون الذهبي، ويمكنك أختيار الحشو المفضل لك.

خطوات بسيطة لعمل الكريب بالبيت

المكونات

بيضة.

كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير



قومي بإحضار وعاء وقومي بوضع جميع المكونات وقومي خلط المكونات مع بعضهم البعض، حتي تصلي إلي خليط سائل، قومي بوضع مقلاة على النار بكمية بسيطة من الزيت، قومي بتشكيل العجين في المقلاة وتحريكه علي الاتجاهين حتي يصل إلي اللون الذهبي، وستحصلي على كريب ذو طعم مميز.