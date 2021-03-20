طريقتان لعمل روج الشفايف في المنزل بطريقة طبيعية غير ضارة ولا مكلفة

يعد روج الشفايف من أكثر الأشياء التي تجعل المرأة تشعر بالثقة في نفسها وإحساسها بالجمال والتميز، وتختلف أنواع وأشكال الروج وكل شخصية لديها لون مخصص لها تشعر بالراحة عند وضعه، كثير من الفتيات لا تفضل وضع الروج الجاهز لاحتوائه على بعض المواد الكيميائية الضارة التي تعمل على جفاف الشفاه، لذلك نحن نقدم أفضل الطرق الطبيعية لعمل هذه الأنواع في المنزل بطريقة آمنة وغير مكلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على مكونات عمل روج الشفايف الطبيعي وطريقة تحضيره في المنزل.

مكونات عمل روج الشفايف

يتكون روج الشفايف من مكونات موجودة في المنزل وهي كما يلي:

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق البنجر أو قطرة واحدة من ألوان الطعام الحمراء الطبيعية ( لعمل اللون الأحمر ) أو زبع ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو ( لعمل اللون البني ).

ملعقة صغيرة من شمع العسل الطبيعي.

قطرة واحدة من الزيت العطري.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير هذا الروج فى المنزل بكل سهولة والطريقة كالتالي:

نحضر إناء من الزجاج ونضع به زيت جوز الهند وزبدة الشيا وشمع العسل وزبدة الكاكاو ونذوبهم جيداً ونضع الإناء في حمام ماء ساخن. بعد أن تذوب جميع المكونات نضيف عليهم رائحة الزيت العطري ولون البنجر أو اللون المرغوب ونخلط المكونات مع بعض جيداً. نضع الخليط في علبة الروج المخصصة ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك يتم تخزينه في مكان بارد ونخرجه عند الحاجة إليه.

طريقة أخرى لعمل الروج بالفازلين وظلال العيون

يتم عمل أي نوع من الروج بعدة طرق مختلفة وكل شخصية تختار ما يناسبها وهذه الطريقة كالتالي:

المكونات

3 ملاعق من الفازلين الطبيعي.

2 ملعقة من ظلال العيون ( اختيار اللون المفضل لديكي ).

الطريقة