طريقة البسكويت السادة المقرمش بسرعة رهيبة لست البيت الشقية في المنزل

يعد البسكويت السادة من أكثر أنواع البسكويت المشهورة التى يتم إستخدامه بكثرة في حياتنا اليومية، حيث يعشقها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تقديمه بجانب كوب الشاي أو العصائر، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاَ يتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل وهو الدقيق والسكر والزيت و البرتقال ومكونات آخرى، لذلك هيا نتعرف على طريقة عمل البسكويت السادة في المنزل. مقادير عمل البسكويت السادة مقادير عمل البسكويت السادة يحتوى البسكويت السادة على مكونات بسيطة وإقتصادية هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ أكواب من الدقيق.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير هناك طرق متعددة لتحضير البسكويت السادة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة دون تعب لعمله بسهولة لأطفالك في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب وعصير البرتقال والزيت ونخلهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر بشكل تدريجي ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينة لينة وناعمة. بعد ذلك نفرد العجينة على سطح صلب ونشكلها مربعات أو دوا كما ترغبين ثم نرصها على الصينية ونقوم بثقبها باستخدام الشوكة. ثم تسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. بعد ذلك نخرج الصينية عندما تأخذ اللون الذهبي ونتركه ليهدأ، ثم نضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد البسكويت السادة من أكثر أنواع البسكويت المشهورة التى يتم إستخدامه بكثرة في حياتنا اليومية، حيث يعشقها الكثير من الصغار والكبار، ويتم تقديمه بجانب كوب الشاي أو العصائر، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بكل سهولة دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، ايضاَ يتكون من مكونات بسيطة وإقتصادية ومتوفرة في كل منزل وهو الدقيق والسكر والزيت و البرتقال ومكونات آخرى، لذلك هيا نتعرف على طريقة عمل البسكويت السادة في المنزل. مقادير عمل البسكويت السادة مقادير عمل البسكويت السادة يحتوى البسكويت السادة على مكونات بسيطة وإقتصادية هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٤ أكواب من الدقيق.

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف ملعقة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير هناك طرق متعددة لتحضير البسكويت السادة وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة دون تعب لعمله بسهولة لأطفالك في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الحليب وعصير البرتقال والزيت ونخلهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر بشكل تدريجي ونقلبهم جيداً حتى نحصل على عجينة لينة وناعمة. بعد ذلك نفرد العجينة على سطح صلب ونشكلها مربعات أو دوا كما ترغبين ثم نرصها على الصينية ونقوم بثقبها باستخدام الشوكة. ثم تسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. بعد ذلك نخرج الصينية عندما تأخذ اللون الذهبي ونتركه ليهدأ، ثم نضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة البسكويت السادة المقرمش بسرعة رهيبة لست البيت الشقية في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.