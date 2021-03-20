محشي ورق عنب بخلطة المصرية للمحاشي بأحلى طعم وأسهل طريقة

محشي ورق العنب من أفضل أنواع المأكولات المصرية المعروفة لدى الكثيرين وبالأخص في مصر، حيث أن ورق العنب من المحاشي المشبعة والمفيدة لأفراد الاسرة، وسنتعرف معكم على طريقة عمل محشي ورق العنب التي تمتاز بالطعم الرائع ومع إضافة له النكهات والخطوات المصرية يكون من أجمل أنواع المحاشي، كما إنه يمكن صنع محشي ورق العنب بأكثر من طريقة وكل وصفة من المحشي تعطيك طعم مختلف ومذاق رائع، ويعتبر من الأكلات الأساسية التي تصنع على الأقل مرة في الأسبوع وخاصة على موائد الإفطار في رمضان، وسنعد لكم في السطور القادمة عدد من الوصفات المميزة لعمل محشي ورق عنب بالطريقة مميزة والوصفة المصرية. طريقة محشي ورق عنب أحلى الوصفات 500 جرام من ورق عنب طازج. كيلو ونصف من الأرز المصري. نصف كوب من زيت نباتي. ملعقة طعام كبيرة من السمن. ربع كيلو من الطماطم الطازجة. عدد أربع ثمرات من البصل. 2 حزمة من البقدونس الطازج. 2 حزمة من الشبت الأخضر الطازج. عدد 2 حزمة من الكزبرة الخضراء الطازجة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من كمون الناعم. ملعقة كبيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم. ملعقة كبيرة من الكاري. ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة. ملعقة كبيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الكركم الناعم. عدد أثنين كوب من المرقة. خطوات عمل محشي ورق عنب المصري أولا قومي بفرم البصل في المفرمة وتوضع في وعاء الزيت النباتي وتقلب البصل حتى يذبل قليلا.

ثم قومي بفرم الطماطم في الخلاط مع ربع كوب من الماء حتى تكون عصير طماطم، ورشي القليل من الملح على البصل.

حتى يذبل بسرعة ثم صبي عليه الطماطم وضيفي عليهم نصف كمية البهارات السابقة فيما عدا القرفة والكركم.

ثم أتركي الطماطم حتى يثقل قوامها لمدة 10 دقائق ويكون كمية الماء بها قليلة ثم اتركي مكونات الصلصة تبرد جانبا.

ثم احضري الأرز المصري وأغسليه جيدا ثم ضعيه في وعاء عميق وضيفي عليه تسبيكة الطماطم وقلبيهم معا.

ثم ضيفي باقي البهارات النصف الأخر منها مع الملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم ويغسل البقدونس والشبت والكزبرة.

وتقطع إلى قطع صغيرة وتضاف أيضا إلى خلطة المحشي مع ملعقة السمن الكبيرة تقلب كل مكونات مع بعضها جيدا.

حتى تلاحظي أن الأرز تغير لونه للأحمر تكون بذلك الخلطة جاهزة على الحشو داخل ورق العنب.

تلف ورق محشي على شكل أصابع وترص في الحلة على شكل دوائر حتى تنتهي كل كمية ويصب عليها المرقة وترفع على النار. طريقة محشي ورق عنب أحلى الوصفاتخطوات عمل محشي ورق عنب المصري الوسوم

محشي ورق العنب من أفضل أنواع المأكولات المصرية المعروفة لدى الكثيرين وبالأخص في مصر، حيث أن ورق العنب من المحاشي المشبعة والمفيدة لأفراد الاسرة، وسنتعرف معكم على طريقة عمل محشي ورق العنب التي تمتاز بالطعم الرائع ومع إضافة له النكهات والخطوات المصرية يكون من أجمل أنواع المحاشي، كما إنه يمكن صنع محشي ورق العنب بأكثر من طريقة وكل وصفة من المحشي تعطيك طعم مختلف ومذاق رائع، ويعتبر من الأكلات الأساسية التي تصنع على الأقل مرة في الأسبوع وخاصة على موائد الإفطار في رمضان، وسنعد لكم في السطور القادمة عدد من الوصفات المميزة لعمل محشي ورق عنب بالطريقة مميزة والوصفة المصرية. طريقة محشي ورق عنب أحلى الوصفات 500 جرام من ورق عنب طازج. كيلو ونصف من الأرز المصري. نصف كوب من زيت نباتي. ملعقة طعام كبيرة من السمن. ربع كيلو من الطماطم الطازجة. عدد أربع ثمرات من البصل. 2 حزمة من البقدونس الطازج. 2 حزمة من الشبت الأخضر الطازج. عدد 2 حزمة من الكزبرة الخضراء الطازجة. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من كمون الناعم. ملعقة كبيرة من الملح. ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود الناعم. ملعقة كبيرة من الكاري. ملعقة كبيرة من البابريكا الحارة. ملعقة كبيرة من السبع بهارات. ملعقة صغيرة من الكركم الناعم. عدد أثنين كوب من المرقة. خطوات عمل محشي ورق عنب المصري أولا قومي بفرم البصل في المفرمة وتوضع في وعاء الزيت النباتي وتقلب البصل حتى يذبل قليلا.

ثم قومي بفرم الطماطم في الخلاط مع ربع كوب من الماء حتى تكون عصير طماطم، ورشي القليل من الملح على البصل.

حتى يذبل بسرعة ثم صبي عليه الطماطم وضيفي عليهم نصف كمية البهارات السابقة فيما عدا القرفة والكركم.

ثم أتركي الطماطم حتى يثقل قوامها لمدة 10 دقائق ويكون كمية الماء بها قليلة ثم اتركي مكونات الصلصة تبرد جانبا.

ثم احضري الأرز المصري وأغسليه جيدا ثم ضعيه في وعاء عميق وضيفي عليه تسبيكة الطماطم وقلبيهم معا.

ثم ضيفي باقي البهارات النصف الأخر منها مع الملح والفلفل الأسود والقرفة والكركم ويغسل البقدونس والشبت والكزبرة.

وتقطع إلى قطع صغيرة وتضاف أيضا إلى خلطة المحشي مع ملعقة السمن الكبيرة تقلب كل مكونات مع بعضها جيدا.

حتى تلاحظي أن الأرز تغير لونه للأحمر تكون بذلك الخلطة جاهزة على الحشو داخل ورق العنب.

تلف ورق محشي على شكل أصابع وترص في الحلة على شكل دوائر حتى تنتهي كل كمية ويصب عليها المرقة وترفع على النار. طريقة محشي ورق عنب أحلى الوصفاتخطوات عمل محشي ورق عنب المصري

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