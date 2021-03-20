طريقة عمل كيكة الرواني الهشة بوصفة سهلة و سريعة في المنزل

تعد كيكة الرواني الهشة من احلا الكيك إلي ممكن تعميليها في المنزل بسرعة، وتعد كيكة الرواني من ألذي وأحلي الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل بسهولة، وهي أشهي و ألذي أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة والطعم فوق الخيال، تبحث جميع السيدات علي طريقة عمل الرواني لإعداد طبق حلويات لذيذة وشهي مفضل عند العديد من الناس، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلي أخري، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طرقة جديدة لعمل كيكة الرواني وهي كما يلي. مكونات عمل كيكة الرواني الهشة مكونات عمل كيكة الرواني الهشة سوف نتعرف علي مكونات عمل كيكة الرواني الهشة وهي كما يلي:- كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب سكر.

5 بيضات.

كيس من الفانيليا.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة خل.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير وهي كالاتي:- في إناء كبير نقوم بوضع البيض والفانيليا ومعلقة الخل ورشة الملح ونقوم بتقليبهم جيداً لمدة 3 دقائق، ثم نقوم بوضع السكر ونستمر في الخفق جيداً. نقوم بوضع الزيت علي فترات مع الاستمرار في الخفق ونضع عليهم الزبادي ونستمر في الخفق جيداً. ثم نقوم بوضع نصف كمية الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر ونستمر في الخفق. ثم نضيف باقي الكمية ونستمر في التقليب إلي أن تتجانس جميع المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمنة والدقيق، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 30 إلي 40 دقيقة، وتترك حتي تنضج و تأخذ الون الذهبي حتي تصبح ناضجة تماما. نقوم بإخراج الصينية وتسقي بالشربات الدافئ وترش بجوز الهند علي الوجه وتترك جانباً حتي تبرد ثم تقدم بالهنا والشفا. مقادير الشربات 2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصيرة لليمون. سوف نقدم لكم طريقة تحضير الشربات و هي كالاتي:- نقوم بوضع إناء ونضعه علي النار ونضع فيه السكر والماء وعصيرة الليمون ويترك حتي الغليان. ترفع الشربات من علي النار عندما تصبح جاهزة وتترك حتي تبرد. الوسوم

تعد كيكة الرواني الهشة من احلا الكيك إلي ممكن تعميليها في المنزل بسرعة، وتعد كيكة الرواني من ألذي وأحلي الحلويات التي يمكن صنعها في المنزل بسهولة، وهي أشهي و ألذي أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة والطعم فوق الخيال، تبحث جميع السيدات علي طريقة عمل الرواني لإعداد طبق حلويات لذيذة وشهي مفضل عند العديد من الناس، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلي أخري، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال طرقة جديدة لعمل كيكة الرواني وهي كما يلي. مكونات عمل كيكة الرواني الهشة مكونات عمل كيكة الرواني الهشة سوف نتعرف علي مكونات عمل كيكة الرواني الهشة وهي كما يلي:- كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

كوب إلا ربع من الزيت.

كوب جوز هند ناعم.

نصف كوب زبادي.

نصف كوب سكر.

5 بيضات.

كيس من الفانيليا.

معلقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة خل.

رشة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير وهي كالاتي:- في إناء كبير نقوم بوضع البيض والفانيليا ومعلقة الخل ورشة الملح ونقوم بتقليبهم جيداً لمدة 3 دقائق، ثم نقوم بوضع السكر ونستمر في الخفق جيداً. نقوم بوضع الزيت علي فترات مع الاستمرار في الخفق ونضع عليهم الزبادي ونستمر في الخفق جيداً. ثم نقوم بوضع نصف كمية الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر ونستمر في الخفق. ثم نضيف باقي الكمية ونستمر في التقليب إلي أن تتجانس جميع المكونات مع بعضها. نقوم بوضع الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمنة والدقيق، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 30 إلي 40 دقيقة، وتترك حتي تنضج و تأخذ الون الذهبي حتي تصبح ناضجة تماما. نقوم بإخراج الصينية وتسقي بالشربات الدافئ وترش بجوز الهند علي الوجه وتترك جانباً حتي تبرد ثم تقدم بالهنا والشفا. مقادير الشربات 2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصيرة لليمون. سوف نقدم لكم طريقة تحضير الشربات و هي كالاتي:- نقوم بوضع إناء ونضعه علي النار ونضع فيه السكر والماء وعصيرة الليمون ويترك حتي الغليان. ترفع الشربات من علي النار عندما تصبح جاهزة وتترك حتي تبرد.

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