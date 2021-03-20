طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل بالخطوات الصحيحة، يعتبر الحمام المغربي من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من الفتيات خاصة المقبلين على الزواج لأنه يعمل على تنظيف وتفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة ويساعد على أن تصبح البشرة ناعمة وجميلة، بجانب أنه يحافظ على نضارة البشرة لهذا يهتم الكثير من الفتيات حول معرفة طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل بالخطوات، والمكونات المطلوبة لهذا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بعمل الحمام المغربي في المنزل بالتفصيل.

الحمام المغربي في المنزل

القفاز والطين الغسول المغربي وماء الورد وزيت الأركان قليل من عصير الليمون والصابون المغربي الأسود.

خطوات تجهيز الحمام المغربي

الخطوة الأولى التي سوف تساعدك على تجهيز الحمام المغربي هو ملء الحمام بالبخار جيدا حتى يساعد على تفتيح مسام البشرة قومي بالجلوس على الأقل لمدة 15 دقيقة، بعد ذلك ضعي بشطف الوجه بالماء الدافئ وضعي عليها الصابون المغربي وقومي بالتدليك على هيئة حركات سريعة، واتركيه لمدة خمس دقائق ثم قومي بفرك الجسم بواسطة استخدام الليفة المغربية على هيئة حركات دائرية وبعد ذلك يتم شطف الجسم بالماء الدافئ لكي تتمكن من التخلص من الصابون.

في الخطوة التالية قومي بخلط الطين المغربي مع ماءالورد جيدا ثم نبدأ بوضع قليل من عصير الليمون وزيت الأركان ويمكنك أيضا اضافة قليل من الزبادي وقلبي المكونات مع بعضها وضعيها على الجسم كله، وقومي بطاقة على الأقل لمدة عشر دقائق وبعد ذلك قومي بتدليك البشرة لمدة دقيقتين على هيئة حركات دائرية واسطة في الجسم بالماء الدافئ.

بعد ذلك قومي باستخدام مرطب يتناسب مع نوع البشرة وقومي بدهن الجسم كله واتركيه حتى يجف ثم قومي بارتداء ملابسك.