طريقة عمل فطائر البرجر بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة بألذ مذاق ممكن تجربوه

طريقة عمل فطائر البرجر ، تعد فطائر البرجر من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يلجئون إلى تناولها في المطاعم باستمرار. كما أنها منتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث نالت على إعجاب الجميع. وتتميز فطائر البرجر بمذاقها الخرافي والرائع والشهي الذي لا يوصف، وبرائحتها المميزة، كما أنها تختلف عن البرجر التقليدي. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير فطائر البرجر لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم لضمان جودتها وصحتها، وتوفير تكلفتها العالية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر البرجر وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات، طعم ولا أروع.مكونات فطائر البرجر
تتكون فطائر البرجر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- 360 مل حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.
- 700 جم دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 180 مل زبادي.
مقادير الحشوة
- 600 جم لحمة مفرومة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- بيضة.
- 2 قطعة توست منزوع الأطراف.
- ربع كوب حليب.
- حبة بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
- شرائح جبنة شيدر.
- صلصة الثاوزند أيلاند (ويمكنك الاستعانة بطريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند بدلا من شرائها).
مقادير الوجه
- بيضة.
- ربع كوب حليب.
- سمسم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر البرجر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر البودرة ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.
- بعد مرور 10 دقائق نرفع الغطاء، ثم نقلب جيدا ونضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر والزبادي والزيت، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بكيس نايلون مطبخ ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تختمر.
- ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحمة المفرومة والبصلة المفرومة ناعم والملح بهارات اللحمة والفلفل الأسود والبيضة ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه قطعتين توست والحليب ونتركهم في الحليب، وعندما يطروا نضيف التوست على خلطة اللحمة.
- ثم نخلط التوست باللحمة جيدا، ونقسم خلطة اللحمة إلى أقراص.
- ثم نضع الجريل على النار ونضيف إليه القليل من الزيت ونتركه يسخن.
- ثم نشوي فيه أقراص اللحمة، وعندما تستوي الجهة التي بالأسفل نقلب الأقراص على الجهة الثانية، وعندما يستووا نرفعهم من على النار.
- بعد الانتهاء من شوي أقراص البرجر، نضيف إلى الجريل القليل من الزيت ونشوي شرائح البصل، وعندما يستوي نرفعه من على النار.
- ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى ثماني كرات، ثم نفرد كل كرة بالشوك على شكل دائرة صغيرة، ثم نضع فوقها ملعقة كبيرة من صلصة الثاوزند أيلاند، ثم شريحة جبنة، ثم نضع فوقها شريحة برجر، وأخيرا شريحة من البصل المشوي، ثم نغلقها جيدا بإحكام من جميع الجوانب.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز، ثم نرص فيها الفطائر.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والحليب ونخلطهم جيدا.
- ثم ندهن وجه الفطائر بخليط البيض، ثم ننثر على الوجه السمسم.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر البرجر ساخنة في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
الوسوم
طريقة عمل فطائر البرجر ، تعد فطائر البرجر من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يلجئون إلى تناولها في المطاعم باستمرار. كما أنها منتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث نالت على إعجاب الجميع. وتتميز فطائر البرجر بمذاقها الخرافي والرائع والشهي الذي لا يوصف، وبرائحتها المميزة، كما أنها تختلف عن البرجر التقليدي. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير فطائر البرجر لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم لضمان جودتها وصحتها، وتوفير تكلفتها العالية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر البرجر وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات، طعم ولا أروع.مكونات فطائر البرجر
تتكون فطائر البرجر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير العجينة
- 360 مل حليب دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.
- 700 جم دقيق.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 180 مل زبادي.
مقادير الحشوة
- 600 جم لحمة مفرومة.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بهارات لحمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- بيضة.
- 2 قطعة توست منزوع الأطراف.
- ربع كوب حليب.
- حبة بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
- شرائح جبنة شيدر.
- صلصة الثاوزند أيلاند (ويمكنك الاستعانة بطريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند بدلا من شرائها).
مقادير الوجه
- بيضة.
- ربع كوب حليب.
- سمسم.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر البرجر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر العجينة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر البودرة ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.
- بعد مرور 10 دقائق نرفع الغطاء، ثم نقلب جيدا ونضيف الدقيق والملح والبيكنج بودر والزبادي والزيت، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ومتماسكة.
- ثم نكور العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ثم نغطيها بكيس نايلون مطبخ ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة لكي تختمر.
- ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه اللحمة المفرومة والبصلة المفرومة ناعم والملح بهارات اللحمة والفلفل الأسود والبيضة ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه قطعتين توست والحليب ونتركهم في الحليب، وعندما يطروا نضيف التوست على خلطة اللحمة.
- ثم نخلط التوست باللحمة جيدا، ونقسم خلطة اللحمة إلى أقراص.
- ثم نضع الجريل على النار ونضيف إليه القليل من الزيت ونتركه يسخن.
- ثم نشوي فيه أقراص اللحمة، وعندما تستوي الجهة التي بالأسفل نقلب الأقراص على الجهة الثانية، وعندما يستووا نرفعهم من على النار.
- بعد الانتهاء من شوي أقراص البرجر، نضيف إلى الجريل القليل من الزيت ونشوي شرائح البصل، وعندما يستوي نرفعه من على النار.
- ثم نقسم العجينة بعد اختمارها إلى ثماني كرات، ثم نفرد كل كرة بالشوك على شكل دائرة صغيرة، ثم نضع فوقها ملعقة كبيرة من صلصة الثاوزند أيلاند، ثم شريحة جبنة، ثم نضع فوقها شريحة برجر، وأخيرا شريحة من البصل المشوي، ثم نغلقها جيدا بإحكام من جميع الجوانب.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.
- ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة خبز، ثم نرص فيها الفطائر.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والحليب ونخلطهم جيدا.
- ثم ندهن وجه الفطائر بخليط البيض، ثم ننثر على الوجه السمسم.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم فطائر البرجر ساخنة في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
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