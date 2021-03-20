طريقة عمل فطائر البرجر بخطوات سهلة وبسيطة وبعجينة قطنية هشة بألذ مذاق ممكن تجربوه

طريقة عمل فطائر البرجر ، تعد فطائر البرجر من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث يلجئون إلى تناولها في المطاعم باستمرار. كما أنها منتشرة بكثرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث نالت على إعجاب الجميع. وتتميز فطائر البرجر بمذاقها الخرافي والرائع والشهي الذي لا يوصف، وبرائحتها المميزة، كما أنها تختلف عن البرجر التقليدي. كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، لذا تبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير فطائر البرجر لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المطاعم لضمان جودتها وصحتها، وتوفير تكلفتها العالية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات فطائر البرجر وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات، طعم ولا أروع.

مكونات فطائر البرجر

تتكون فطائر البرجر من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

360 مل حليب دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة.

700 جم دقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

180 مل زبادي.

مقادير الحشوة

600 جم لحمة مفرومة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بيضة.

2 قطعة توست منزوع الأطراف.

ربع كوب حليب.

حبة بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

شرائح جبنة شيدر.

صلصة الثاوزند أيلاند (ويمكنك الاستعانة بطريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند بدلا من شرائها).

مقادير الوجه

بيضة.

ربع كوب حليب.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير فطائر البرجر بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: