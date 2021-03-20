أقوى كريم طبيعي لتبيض البشرة والأماكن الحساسة في 10 دقائق فقط

عادة ما تلجأ السيدات لاستخدام كريمات التفتيح بإستمرار وتنفق عليها الكثير من الأموال لشرائها من المحلات التجارية بأسعار باهظة، فتلجأ السيدة إليها لأنها تعطي نتيجة فورية، ولكنها لبعض الوقت فقط بخلاف أنها قد تسبب الضرر للجلد على فترات، يمكن أن تستخدم الفتاة مواد طبيعية لتفتيح البشرة والاماكن الحساسة واي مناطق داكنة في الجسم، وذلك بإستخدام مكونات موجودة في منزلك أمنة جداً على البشرة مما تعطيها الرطوبة والتغذية الكاملة بعيداً عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة، تابعونا للتعرف على أقوى كريم طبيعي لتبييض البشرة والاماكن الحساسة.أقوى كريم طبيعي لتبيض البشرة والاماكن الحساسة
وصفة اليوم مكونها الأساسي هو كريم بانثينول الذي يعمل على تغذية البشرة وترطيبها وتبيضها خلال 10 دقائق فقط، يعمل كريم بانثينول على تفتيح البشرة والاماكن الداكنة بالجسم، بالإضافة إلى إزالة الرؤوس السوداء والتصبغات الموجودة بالجلد، حيث أنها مفيدة للبشرة والشعر بطريقة كبيرة، كما يعمل على فرد الشعر خلال نصف ساعة فقط، ويستخدم كبديل للكيراتين والبروتين، كما أنه يتميز بتكلفة المتاحة في متناول الجميع فهو مفيد جداً للبشرة مع إضافة بعض المكونات إليه.المكونات:
- ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.
- ربع ملعقة صغيرة من السكر البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الحليب البودر.
- يحضر إناء صغير يوضع فيه كريم البانثينول والسكر والحليب البودر يتم مزجهم جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- تغسل البشرة و أي أماكن داكنة بالجسم ثم تجفف جيداً، ثم يوضع عليها الكريم ويترك لمدة عشر دقائق ثم يغسل بالماء الفاتر.
- يلاحظ النتيجة من أول إستعمال ويمكن حفظ الكمية المتبقية من الكريم في الثلاجة لمدة ثلاث أيام.
المكونات:
- نصف ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.
- نصف ملعقة صغيرة من النشا.
- يحضر إناء صغير ويوضع فيه الكريم والنشا، ويتم مزجهم جيداً حتى الحصول على قوام كريمي.
- يوضع المزيج على البشرة والرقبة والأماكن الحساسة، وأيضاً يمكن وضعه على أي منطقة داكنة بالجسم ، ويترك على البشرة لمدة 10 دقائق.
- يغسل بالماء الفاتر، واستخدمي الوصفة باستمرار للحصول على أفضل النتائج حتى تعطيك نتيجة فورية خلال عشر دقائق.
- تمكنك تلك الوصفة من عدم استخدامك للكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى كريم طبيعي لتبيض البشرة والأماكن الحساسة في 10 دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.