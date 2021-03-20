طريقة عمل الكنافة بالمانجو بطريقة سهلة ومميزة

تعد الكنافة من أطيب الحلويات العربية المشهورة في بلادنا العربية ومن أحدث الاطباق الحديثة التي أدخلت تعديلات علي الكنافة هي كنافة المانجو والكريمة وهي كنافة تخلو من المكسرات لكنها شهية تحتوي على طبقة أو طبقتين من عجينة الكنافة العادية بيهما طبقة من الكريمة ويزين سطحها بشرائح من فاكهة المانجو المبرد يمكن لسيدة البيت تقديمها للضيوف كنوع من التجديد ولذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة ولذيذة من خلال هذا المقال.

كوب من السكر الناعم البودرة.

نصف كوب من عصير المانجا،والحليب البودرة المجفف.

ثلاثة ترباع كوب من السمنة، أو الزبدة خمسمئة غرام من الكنافة.

مكونات الكريمة:

نصف كوب من عصير المانجا.

كوب ونصف من الكريمة السائلة.

مكونات الطبقة العلوية:

نصف كوب من الماء.

ثلاث حبات من المانجا المقطعة.

باكيت من جيلي المانجا.

اخراج الكنافة من الثلاجة وتركها إلى أن تصبح لينة.

تصبح لينة. وضع الكنافة والسمنة في وعاء، ووضعه على النار وخلط المكونات مع بعضها إلى أن يتم تحميص الكنافة ثم تركها إلى أن تصبح باردة تماما.

النار وخلط المكونات مع بعضها يتم تحميص الكنافة ثم تركها تصبح باردة تماما. إضافة كل من السكر والحليب البودرة وعصير المانجا الي الكنافة.

كل من السكر والحليب البودرة وعصير المانجا الي الكنافة. تقشير المانجا واخذ شريحة وتقطيعها الي مكبات صغيرة الحجم.

وضع خليط الكنافة في طبق والضغط عليه ثم اضافة الكريمة وتوزيعها،ثم وضع قطع المانجا علي الوجه،وتوزيع الجلي علي الوجه،ووضعها في الثلاجة اكثر من ساعة.

تحضير الكريمة:

وضع الكريمة السائلة في قدر الخلاط،وتثبيت المضرب الشبكي،وخلطها ثم إضافة عصير المانجا وخلطه الي ان تصبح الكريمه لينة.

تحضير الطبقة العلوية:

وضع الماء في وعاء علي النار، ثم إضافة الجيلي وتقليبه جيدا.

المكوناتطريقة التحضيركنافة بالمانجو والخوخ

تعد طريقة الكنافة بالمانجو والخوخ من أشهر الحلويات التي يحبها ويفضلها الكثير من الأشخاص لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعها بطريقة سهلة وبسيطة من خلال هذا المقال.

خمسمئة غرام من عجينة الكنافة.

كوب من الزيت.

كوب من السمنة.

مانجو للتزيين.

شربات حسب الرغبة.

خوخ للتزيين.

كريمة حلويات للتزيين.

تقطيع عجينة الكنافة جيدا، ثم وضع الزيت والسمنة في وعاء واسع، وإضافة إليه الشربات والخلط جيدا.

الشربات والخلط جيدا. تغليف صينية بورق الزبدة، ووضع خليط الكنافة والشربات فيها وتركها حتى تبرد.

تبرد. تزيين الكنافة بكريمة الحلويات ووضع عليها شرائح المانجو والخوخ وتقديمها.

خمسمئة غرام من الكنافة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقتان من السكر كبيرتان.

حبتان من المانجو.

عشر حبات من الفراولة.

نصف كوب من الزبدة الذائبة ،والسمن المذاب.

كوبان من الكريمة السائلة.

كوب من الشربات “الشربات”.

فستق حلبي مجروش للتزيين.

تشغيل الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية، ووضع الرف الشبكي الخاص بالفرن في المنصف وتجهيز صينيتين بحافة عالية.

درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية، ووضع الرف الشبكي الخاص بالفرن في المنصف وتجهيز صينيتين بحافة عالية. وضع السكر والكنافة في قدر وإضافة إليه السمن والزبدة وتقليب عجينة الكنافة بالأصابع حتى تتشرب السمنة والزبدة وتختلط جيدا.

السمن والزبدة وتقليب عجينة الكنافة تتشرب السمنة والزبدة وتختلط جيدا. توزيع الكنافة بين الصينيتين بالتساوي مع الضغط عليها حتى تصبح مستوية ومتماسكة.

تصبح مستوية ومتماسكة. وضع الكنافة في الفرن الدافئ مدة ربع ساعة أو حتى تبرد بشكل تام.

مدة ربع ساعة تبرد بشكل تام. تجهيز طبق حافته عالية ووضع الكنافة فيه، وسكب الشربات عليها حسب الرغبة.

خفق الكريمة بالخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تتماسك ويتضاعف حجمها، وإضافة ماء الورد.

سرعة متوسطة تتماسك ويتضاعف حجمها، ماء الورد. وضع الكريمة علي طبقة الكنافة ثم توزيع نصف كيمة الفراولة والمانجو عليها، ورشها بالفستق الحلبي الناعم، ثم وضع الطبقة الثانية منها وسكب القليل من الشربات عليها ثم توزيع باقي كمية الفراولة والكريمة والمانجو ورشها بالفستق الحلبي وتقديمها.

المكوناتطريقة التحضيرالمكوناتطريقة التحضير