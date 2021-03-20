دليل كامل لطريقة غسل الشعر والعناية بيه بعد الغسيل بطريقة صح عشان تحافظي عليه صحي

كتير مننا ممكن يكون ماشي على روتين معين لغسل الشعر ومش بيغيروه واللي ممكن يكون غلط وبيضر الشعر ، عادة لو اي بنت بتعاني من تقصف اطراف الشعر او التساقط كل تفكيرها بيروح ان الغلط في المنتجات اللي بتستخدمها وبتغيرها ، لكن المشكلة بتفضل مستمرة ، في الحالة دي بيكون على اللي انتي محتاجاه هو تغيير روتين غسل وتجفيف الشعر وهتشوفي تحسن في شعرك خلال اسابيع قليلة ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنتعرف على دليل لطريقة غسل الشعر والعناية بيه بعد الغسيل بطريقة صح عشان تحافظي عليه صحي.
دليل لطريقة غسل الشعر:
1- نصايح لغسل الشعر بالشامبو:
– نضفي شعرك بالبخار قبل الشامبو: مسام فروة الراس عادة هتبقى مسدودة بالزيوت والاوساخ ، وافضل طريقة لتنضيفها هي تبخير شعرك الاول ، وعشان تعملي ده ، انقعي فوطة في مية سخنة واعصري المية الزيادة ، لفي الفوطة على الشعر وسيبيها 20 دقيقة قبل غسل الشعر بالشامبو.
– تدليك الشعر بعد البخار قبل الشامبو: بعد تبخير الشعر ، دلكي فروة الراس بالراحة باطراف صوابعك كام دقيقة ، الطريقة دي ممكن انها تساعد في تفكيك الاوساخ والتراكمات اللي على الشعر ، والتخلص من خيوط الشعر الضعيفة من فروة الراس.
– استخدمي مية باردة او فاترة: كلنا بنقرا دايما ان استخدام ادوات تصفيف الشعر بالحرارة بيتلف الشعر ، الموضوع بينطبق كمان على المية السخنة ، الحرارة الناتجة عن المية السخنة ممكن انها تزيل الزيوت الطبيعية وتخلي مسام فروة الراس مفتوحة وده هيخلي الرطوبة كلها تخرج منه ، من ناحية تانية الغسيل بالمية الباردة او الفاترة هيساعد في قفل المسام وحبس الرطوبة ، وده هيخلي الشعر اقوى وبيلمع اكتر ، وممكن انه يقل كمان من تجعد الشعر.
– استخدمي الشامبو الخالي من البارابين والكبريتات: البارابين هو يعتبر مادة حافظة للشامبو والكبريتات هي اللي بتعمل رغوة الشامبو ، ولكن المادتين دول بيسببوا تهيج الجلد ، والدراسات الحديثة اثبتت كمان انها ممكن تكون مسببة للسرطان وتسبب تلف شديد للعين عند الاطفال ، عشان كده الافضل استخدام الشامبو العضوي الخالي من البارابين والكبريتات.
– حطي الشامبو على فروة الراس بس: الغرض من الشامبو هو تنضيف وازالة الاوساخ وخلايا الجلد الميتة وتراكم المنتجات على فروة الراس ، وفرك الشامبو على طول الشعر كله مش هيعمل حاجة غير انه هيجردوا من الزيوت الطبيعية وهيخليه جاف وباهت ، عشان كده الطرقة الصح ان الشامبو يتدلك على الجذور وفروة الراس بس.
– دلكي فروة الشعر بالراحة اثناء غسيله بالشامبو: بعد وضع الشامبو على فروة الراس دلكية بالراحة بصوابعك بحركة دائرية ، ده بيساعد على تنضيف الاوساخ بسهولة من فروة الراس.
– بعد غسيل الشعر بالشامبو: التدليك بعد غسيل الشعر هيساعد على تحسين الدورة الدموية لبصيلات الشعر وتعزيز نمو شعرك.
– ماتغسليش شعرك يوميا: معظم انواع الشامبوهات بتحتوي على مواد كيميائية ممكن تخلي شعرك جاف جدا وباهت لو استخدمتيه يوميا ، عشان كده الافضل ماتغسليش شعرك اكتر من مرتين او تلات مرات في الاسبوع ، للحفاظ على صحته ومسوى الرطوبة المثالي.
– ماتطوليش في وقت غسل الشعر بالشامبو: الشعر وهو مبلول بيكون في اكتر حالاته هشاشة وضعف ، عشان كده من الناحية المثالية المفروض تغسلي شعرك بالشامبو والبلسم في مدة متزيدش عن 15 دقيقة من اول ما تبليه عشان تقللي من التلف والتكسر.
2- نصايح لاستخدام البلسم:
– رطبي شعرك بالزيت قبل الاستحمام: عشان توقفي مشكلة تجعد الشعر بعد الاستحمام ، من الطرق الفعالة لترطيب الشعر بطريقة طبيعية هو تدليك الشعر بالزيت ، دلكي شعرك وفروة الراس بزيت جوز الهند, اللوز الحلو, او زيت الزيتون قبل ساعة من غسله ، الزيت هيتغلغل في الشعر ويغذيه من جوه وهيخلي شعرك ناعم اكتر وبيلمع وخالي من التجعد.
– تجفيف شعرك بالفوطة قبل البلسم: الخطوة دي ممكن تبقى مملة شوية ولكن كل اللي محتاجة تعمليه للحصول على شعر خالي من التجعد بعد الاستحمام ، بعد ما تغسلي شعرك بالشامبو لفي فوطة على الشعر عشان تمتص كل المية الزيادة وبعدين حطي البلسم ، الطريقة دي هتخلي شعرك يمتص البلسم بشكل افضل ويمنعه من الهيشان.
– ماتستخدميش بلسم كتير: استخدام بلسم كتير هيتقل الشعر وهيخليه دهني جدا وهيصعب الحفاظ على استقامة الشعر بعد غسيله.
– ماتحطيش البلسم على فروة الراس: اكيد احنا قولنا المعلومة دي كتير قبل كده ، ولكن بنكررها تاني وبنقولك ماتحطيش البلسم على فروة الراس ، لانه بيتراكم على فروة الراس وبيسد المسام ، وده هيأدي لانخفاض نمو الشعر وزيادة تساقطه.
– ماتسيبيش البلسم فترة طويلة على الشعر: لو فاكرة انك لما تسيبي البلسم فترة اطول على الشعر ده هيرطبه اكتر ، فانتي غلطانة ، لان البلسم بيشتغل على الشعر على طول وهو مبلول ، وبالتالي انتي مش محتاجة تسيبيه فترة طويلة على الشعر ، ولكن بالعكس لما تسيبيه فترة طويلة ده هيخلي شعرك دهني.
– اعملي ترطيب عميق للشعر كل اسبوعين: محتاجة ترطبي شعرك بعمق كل اسبوعين على الاقل ، خصوصا لو شعرك مجعد اوي او كيرلي لان انواع الشعر دي بتميل للجفاف بسرعة كبيرة.
3- نصايح لتجفيف الشعر:
– استخدمي فوطة من الالياف الدقيقة / او تيشرت قطن: الفوط القماش القطنية بتمتص الرطوبة من الشعر وبالتالي بتخليه جاف ، كمان نسيج الفوطة القطن ممكن يأدي لتجعد الشعر والتسبب في تكسره ، الاختيار الافضل هو استخدام فوطة من الالياف الدقيقة او تيشرت قطن لانه هيكون الطف على الشعر ومش هيزيل كل الرطوبة منه.
– ماتفركيش الشعر بقوة اثناء تجفيفه: فرك الشعر بقوة اثناء تجفيفه بالفوطة ممكن يسبب تجعد وتكسر الشعر ، الطريقة الصح هي استخدام تيشرت قطن او فوطة من الالياف الدقيقة لتجفيف الشعر من غير فرك ، وبعدين سيبيه ينشف في الهوا.
– اتجنبي استخدام السيشوار: الحرارة الناتجة عن السيشوار ممكن تسبب تلف الشعر ، وتسبب تقصف الاطراف ، عشان كده الافضل تجنب استخدام الحرارة بقدر الامكان ، ولكن مع ذك لو محتاجة ضروري تستخدمي السيشوار لتجفيف شعرك بعد غسله ، الافضل استخدام الهوا البارد.
4- نصايح لفك تشابك الشعر:
– فكي التشابك وانتي حاطه البلسم: عشان تتجنبي تقطيع وتكسر الشعر فكي التشابك وانتي حاطه البلسم على شعرك ، بمشط خشب سنانة واسعة من تحت لفوق لازالة كل العقد والتشابك من الشعر.
– فكي تشابك الشعر وهو شبه جاف: تسريح الشعر بعد غسله على طول ممكن يسبب تساقط الشعر لان الشعر بيكون ضعيف ومعرض اكتر للتكسر وهو مبلول ، عشان كده من الطرق اللي ممكن تستخدميها لفك التشابك من غير ما يقع هي انك تستني لما الشعر ينشف بنسبة 70% وبعدين فكي التشابك بفرشة بشعيرات طبيعية او بمشط خشب اسنانة واسعة.
5- حاجات لازم تحطيها في اعتبارك:
– حطي Leave-in conditioner بعد تجفيف الشعر: لو عايزة تتخلصي من هيشان الشعر بعد غسله ، حطي كمية بسيطة من ال Leave-in conditioner او سيروم تنعيم بعد ما الشعر ينشف بشكل جزئي ، واتأكدي من استخدام منتجات خالية من الكحول لان الكحول بينشف الشعر اكتر.
– التقليل من منتجات العناية بالشعر: اتجنبي استخدام منتجات تصفيف للشعر كتير زي سبراي الشعر, الموس, الجل ، وغيرها من المنتجات اللي ممكن تتراكم على الشعر وفروة الراس وتسد المسام ، وتأدي في النهاية لتساقط الشعر.
– خلي مدة الشاور قليلة: حاولي الدخول والخروج من الحمام يكون اسرع ما يمكن لان كل ما طالت فترة بلل الشعر ، كل ما طال مدة انه يفضل هش وضعيف وقابل للتكسر.
جربي النصايح دي ولاحظي الفرق على شعرك ، هتحسي بنتايج ايجابية بعد فترة قصيرة.
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