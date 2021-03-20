ما دوت الخليج اسباب مرض هشاشة العظام وما دوت الخليج مضاعفاته وكيف يمكن الوقاية منه، وتعد العظام من الاعضاء المكونة للهيكل العظمي او الجهاز الهيكلي.

تبقى العظام في حالة دائمة من التجدد، لجهة عملية البناء والهدم للعظام. وعند التقدم بالسن، تكون عملية هدم العظم أسرع من تكوينه، وهي حالة طبيعية في فترة الشيخوخة.

تعاني معظم النساء من مشكلة هشاشة العظام أكثر من الرجال، فما دوت الخليج اسباب مرض هشاشة العظام وما دوت الخليج مضاعفاته وكيفية الوقاية منه؟ هذا ما نتعرف عليه وفق معلومات أوردها موقع وزارة الصحة السعودية.

ما دوت الخليج اسباب مرض هشاشة العظام

يفيد موقع الوزارة الى ان هشاشة العظام دوت الخليج مشكلة شائعة، تصبح فيها العظام ضعيفة وسهلة الكسر، كما تتطور ببطء على مدى سنوات. ويطلق على هشاشة العظام تسميات عدة، منها ترقق العظام او المرض الصامت.

ومن اسباب مرض هشاشة العظام

استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيزون بجرعات عالية لفترة طويلة، وتناول موانع التجلط وبعض أدوية الصرع.

الاصابة بمشاكل الغدد وانتاج الهرمونات، منها زيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الإستروجين.

تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، خصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا (قبل عمر 45 سنة).

كما ان التدخين، والتاريخ العائلي، ونقص هرمون الغدد التناسلية، ونقص الكالسيوم وفيتامين د، وقلة النشاط البدني من عوامل الخطورة التي تزيد من خطر مرض هشاشة العظام.

ويتسبب مرض هشاشة العظام بالاعراض التالية:

الم اسفل الظهر نتيجة الكسر او تفكك الفقرات.

انحناء الظهر وقصر القامة مع الوقت.

كسر العظم بسهولة.

ما دوت الخليج مضاعفات مرض هشاشة العظام

في حال عدم تدارك الاصابة بمرض هشاشة العظام وعلاجه في مراحله المبكرة، فإنه يمكن ان يتسبب بالمضاعفات التالية:

كسور العظم، خصوصًا في العمود الفقري، أو الورك.

كسور في العمود الفقري حتى من دون التعرض لضربات او سقوط نتيجة ضعف عظام الظهر او الفقرات.

انحناء القامة نتيجة فقدان بعض السنتيمترات من الطول.

كيف يمكن الوقاية من مرض هشاشة العظام

بالامكان الوقاية من هذا المرض في مرحلة صغيرة منذ الطفولة، وتمتد لكافة مراحل العمر عن طريق بناء عظام قوية باتباع النصائح التالية:

اتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على البروتين والسعرات الحرارية، إضافة إلى الكالسيوم، وفيتامين د.

التركيز على تناول الكالسيوم بجرعات كافية بعد انقطاع الطمث، وذلك ألف ملليغرام في اليوم، سواء من منتجات الألبان الأخرى، أو الخضراوات الخضراء، او بأخذ مكملات الكالسيوم بناء على استشارة طبية.

فيتامين د ضروري ايضاً بعد انقطاع الطمث، بحيث يجب استهلاك المرأة لحوالي 800 وحدة دولية من هذا الفيتامين في اليوم الواحد، سواء من الغذاء او عن طريق المكملات التي يصفها الطبيب.

الاقلاع عن التدخين وتناول الكحول.

ممارسة النشاط البدني بانتظام، سواء التمارين الرياضية او الحركة الدائمة.

الحذر من السقوط كونه يزيد من حدوث الكسور.

تجدر الاشارة الى ان الطبيب هو من يقرر سبل العلاج من مرض هشاشة العظام بناء على الاعراض. وتُنصح النساء بإجراء فحص هشاشة العظام عند بلوغ سن 65 او أكثر، وأقل من 65 عامًا إذا انقطع لديها الطمث، أو كان لديها أحد عوامل الخطورة، مثل: التدخين.

ويتم إجراء الفحص عن طريق الفحص البدني، والتاريخ المرضي، وقياس كثافة العظام.