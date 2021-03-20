بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم :الاسنان النظيفة تمنحنا صحة أفضل

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أمراض الفم من أكثر الأمراض غير السارية شيوعاً، والتي يمكن أن تصيب الأشخاص من جميع المراحل العمرية.

ومع ذلك، من الممكن الوقاية من عدد كبير من أمراض الفم من خلال العناية الجيدة بنظافة الفم وإجراء الفحوصات الدورية مرتين سنوياً.

وبمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان الذي يصادف اليوم 20 مارس، إليكم بعض النصائح التي يقدمها خبراء متخصصون حول كيفية العناية بالصحة الفموية لتعزيز الصحة العامة والعافية وجودة الحياة.

العناية بصحة الفم والاسنان لتعزيز صحة الجسم

عبد العزيز العامري، الأستاذ المساعد في شعبة تقويم الأسنان في قسم علوم الأسنان الوقائية في كليّة طب الأسنان بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، يقول: "بهدف ضمان العناية بنظافة الفم وتعزيز صحة الجسم، من الضروري تفريش الأسنان مرتين يومياً على الأقل وبالصورة الصحيحة، نظراً لأن اتباع الأساليب غير الفعالة يقود إلى نتائج سلبية على أسناننا وصحتنا".

مضيفاً: "يجب استشارة طبيب الأسنان حول طريقة التفريش الأنسب، كونها تختلف من شخص لآخر. إضافةً إلى ذلك، ينصح باستخدام معجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد، لكون المنتجات الطبيعية الخالية من الفلورايد قد لا تفيد في تقوية ودعم الأسنان".

استخدام الاساليب الحديثة لضمان العناية بنظافة الفم

الدكتور مبارك السعيد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد، والطبيب الاستشاري والمتخصص بنظام Invisalign، ينصح بالتالي: "يتعين علينا اليوم استخدام أدوات الصحة الفموية المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة لضمان العناية الأنسب بنظافة الفم".

واضاف: "على سبيل المثال، أشارت الدراسات إلى أن فراشي الأسنان الكهربائية أكثر فعالية من نظيراتها اليدوية في إزالة طبقة البلاك، التي تُعد المسبب الأول لأمراض ومشكلات اللثة".

النظام الغذائي الصحي يدعم صحة الفم والاسنان

الدكتور أسامة بصري، أخصائي تقويم الأسنان للأطفال والبالغين، يقدم النصيحة المهمة التالية:

"يمثل النظام الغذائي الصحي عاملاً أساسياً للمحافظة على صحة الفم. وإلى جانب ذلك، يمكن الوقاية من تسوس الأسنان باتباع اجراءاتٍ بسيطة للمحافظة على نظافة الفم، مثل تفريش الأسنان مرتين يومياً. كما يجب الالتزام ببعض العادات الصحية الهامة الأخرى، مثل الانتباه إلى تواتر مرات تفريش الأسنان ومدتها، وتنظيف الأسنان بالخيط واستخدام غسولات الفم، بما يؤدي للحصول على أسنان نظيفة وجسم صحي".

ومع اتباع هذه النصائح الثمينة، يجب الالتزام بالعادات الصحية الإيجابية لوقاية الأسنان والمحافظة على الصحة.