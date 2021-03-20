طريقة عمل ماسك العسل والشاي الأخضر للتخلص من حبوب الوجه

يعد ماسك العسل والشاي الأخضر ، من أهم المسكات التي تستخدم في علاج الحبوب التي تظهر في الوجه وتترك أثار تزعج الكثير من الأشخاص، فيعتبر هذا الماسك من المسكات القوية والفعالة في التخلص من البقع البنية الداكنة والسوداء، ومكوناته بسيطة وطبيعية وهي عبارة عن ثلاثة مكونات فقط ولكن لها فوائد عديدة، وتوفر كثير من الأموال التي يتم دفعها في كثير من الكريمات التي تستخدم في علاج الحبوب، كما أنه له ميزات أخري مثل ترطيب البشرة والحفاظ عليها من الجفاف، ويساعد في توحيد لون البشرة والعناية بها، وسوف نقدم لكم أبسط طريقة لعمل قناع العسل والشاي الأخضر للتخلص من حبوب الوجه.

مكونات عمل ماسك العسل والشاي الأخضر للوجه

تعتبر مكونات قناع العسل والشاي الأخضر من أبسط المكونات وهي كما يلي:ـ

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

طريقة العمل

تعتبر طريقة عمل ماسك العسل والشاي الأخضر من الطرق السريعة في التحضير وهي كما يلي:ـ

يتم وضع المكونات الثلاثة العسل والزبادي والشاي الأخضر في طبق صغير. يتم خلط المكونات بطريقة جيدة، حتي تختلط مع بعضها البعض. يتم غسل الوجه وتنظيفه بشكل جيد ثم يتم وضع الماسك على الوجه وتوزيعه بشكل جيد، بحيث يغطي جميع الوجه ماعدا منطقة ما حول العينيين. يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتي يجف تماماً، ثم بعدها يتم غسل الوجه بالماء العادي. يفضل تكرار الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع للحفاظ على البشرة والتخلص من الحبوب نهائياً.

ملاحظات

هناك بعض الملاحظات التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع الماسك على الوجه، وهي اجراء اختبار الحساسية اتجاه العسل، فهو من المكونات التي تسبب نوع من الحساسية لبعض الأشخاص، لذلك يفضل عمل اختبار الحساسية قبل استخدام العسل وذلك بوضع جزء صغير منه على اليد قبل الاستخدام، فإذا تسبب في ظهور تهيجات للجلد يفضل عدم استخدامه، وتعد المداومة على استخدام الماسك من أهم طرق العلاج، كما يفضل استخدام كريم مرطب يومياً للبشرة للحفاظ عليها من الجفاف، ويفضل وضعه بعد استخدام الماسك مباشرة.