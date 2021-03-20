طريقة عمل بلح الشام المقرمش وسر نجاحه مثل المحلات

بلح الشام المقرمش ، من أشهر الحلويات الشرقية التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وخاصة في شهر رمضان الكريم، فهو من الأطباق اللذيذة التي تقدم بعد الإفطار، ويرجع أصله إلي المطبخ الشامي، وبعدها أنتشر في باقي الدول العربية، وهو من الحلويات التي تمتلك كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة الأزمة، ويطلق عليه أكثر من اسم في العراق يطلق عليه داطلي، وفي السعودية طرمبة، وفي إيران يطلق عليه باميه، ويتم تحضيره بالمنزل بكل سهولة وهو من الحلويات التي تحضر بأكثر من نكهة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة بالمنزل.مكونات عمل بلح الشام المقرمش
يحتوي هذا النوع من الحلويات على مقادير بسيطة توجد في كل منزل وهى كما يلي:-
- كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفانيليا.
- 2 بيضة.
- 2 كوب من الشربات.
سوف نعرض عليكم طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء فارغ ونضعه على النار ونضع داخله كوب من الماء، وملعقة السكر، والملح ، والزيت، ونقلبهم جيداً حتى الغليان.
- نحضر طبق كبير ثم نضيف الدقيق والنشا ونخلطهم جيداً مع بعض، ثم نضيفهم إلى الماء ونقلبهم جيداً حتى يصبح مثل الكتلة.
- نرفع الوعاء من على النار ونستمر بالتقليب حتى يصبح لدينا عجينة طرية ولينة، ثم نترك العجين يبرد تماماً.
- نقوم بخلط البيض والفانيليا مع بعض، ثم نضيفهم على العجينة ونقلبهم جيداً حتى تصبح العجينة طرية وسهلة التشكيل.
- نحضر كيس الحلواني ونضع به كمية من العجين مع قليل من الزيت حتى يسهل التقطيع.
- نحضر طاسة كبيرة تكون عالية الحواف، ونضعها على النار ونقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم.
- نقوم بتقليب البلح من حين لأخر حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح.
- نخرج البلح من الزيت ونضعه في الشربات البارد ونتركه لمدة دقيقتين حتى يتشرب بالكامل.
- نحضر طبق التقديم ونضعه عليه ونقدمه بالهناء والشفاء.
نصائح عند عمل بلح الشام
سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-
- يجب أن يكون الزيت بارد تماماً عند التشكيل.
- يجب أن يكون الشربات بارد تماماً قبل وضع بلح الشام به.
- ترك الماء يغلي جيداً قبل وضع الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتكتل العجين.
- قبل وضع البيض على العجين يجب أن يكون بارد غير ساخن حتى لا يستوي البيض.
- وضع ملعقة من النشا يجعل البلح مقرمش وهش.
- ترك البلح في الشربات لمدة 2 دقيقة حتى يتشرب جيداُ.
الوسوم
بلح الشام المقرمش ، من أشهر الحلويات الشرقية التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وخاصة في شهر رمضان الكريم، فهو من الأطباق اللذيذة التي تقدم بعد الإفطار، ويرجع أصله إلي المطبخ الشامي، وبعدها أنتشر في باقي الدول العربية، وهو من الحلويات التي تمتلك كمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة الأزمة، ويطلق عليه أكثر من اسم في العراق يطلق عليه داطلي، وفي السعودية طرمبة، وفي إيران يطلق عليه باميه، ويتم تحضيره بالمنزل بكل سهولة وهو من الحلويات التي تحضر بأكثر من نكهة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة بالمنزل.مكونات عمل بلح الشام المقرمش
يحتوي هذا النوع من الحلويات على مقادير بسيطة توجد في كل منزل وهى كما يلي:-
- كوب من الدقيق.
- كوب من الماء.
- ربع كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة من الفانيليا.
- 2 بيضة.
- 2 كوب من الشربات.
سوف نعرض عليكم طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-
- نقوم بإحضار وعاء فارغ ونضعه على النار ونضع داخله كوب من الماء، وملعقة السكر، والملح ، والزيت، ونقلبهم جيداً حتى الغليان.
- نحضر طبق كبير ثم نضيف الدقيق والنشا ونخلطهم جيداً مع بعض، ثم نضيفهم إلى الماء ونقلبهم جيداً حتى يصبح مثل الكتلة.
- نرفع الوعاء من على النار ونستمر بالتقليب حتى يصبح لدينا عجينة طرية ولينة، ثم نترك العجين يبرد تماماً.
- نقوم بخلط البيض والفانيليا مع بعض، ثم نضيفهم على العجينة ونقلبهم جيداً حتى تصبح العجينة طرية وسهلة التشكيل.
- نحضر كيس الحلواني ونضع به كمية من العجين مع قليل من الزيت حتى يسهل التقطيع.
- نحضر طاسة كبيرة تكون عالية الحواف، ونضعها على النار ونقوم بتقطيع العجين على شكل أصابع متوسطة الحجم.
- نقوم بتقليب البلح من حين لأخر حتى يكتسب اللون الذهبي الفاتح.
- نخرج البلح من الزيت ونضعه في الشربات البارد ونتركه لمدة دقيقتين حتى يتشرب بالكامل.
- نحضر طبق التقديم ونضعه عليه ونقدمه بالهناء والشفاء.
نصائح عند عمل بلح الشام
سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-
- يجب أن يكون الزيت بارد تماماً عند التشكيل.
- يجب أن يكون الشربات بارد تماماً قبل وضع بلح الشام به.
- ترك الماء يغلي جيداً قبل وضع الدقيق مع التقليب المستمر حتى يتكتل العجين.
- قبل وضع البيض على العجين يجب أن يكون بارد غير ساخن حتى لا يستوي البيض.
- وضع ملعقة من النشا يجعل البلح مقرمش وهش.
- ترك البلح في الشربات لمدة 2 دقيقة حتى يتشرب جيداُ.
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