حلى ليالي لبنان حلويات سهلة من مطبخ اللبناني الأصلية بدقيق سميد

حلى ليالي لبنان حلويات المطبخ اللبناني الأصلية، تختلف مسميات الحلويات في كل دولة ولكنها في النهاية تعطي نفس الطعم ولكن بتغيير بسيط في النكهات، وينضم لهم حلى ليالي لبنان والتي تعرف في بلاد سوريا باسم المدبلوقة المصنوعة من دقيق السميد والقشطة، وهي من الحلويات السريعة والسهلة التحضير ويمكن أن تكون منقذة خاصة عند الزيارات الضيوف المفاجأة كما إنها من الحلويات الاقتصادية والموفرة، ولها قيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له وتزين بالقشطة أو أي نوع من المكسرات متوفر لديكم بالمنزل. طريقة حلى ليالي لبنان بالقشدة عدد أربع كوب من الحليب الكامل الدسم. نصف كوب من دقيق سميد الخشن. نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر. ربع كوب من السكر الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد أو رائحة الورد. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. كوب من كريمة الخفق. عدد أثنين ملعقة صغيرة من سكر البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من مكسرات المجروشة خشن. مكونات قطر أو شربات ليالي لبنان كوب من السكر الأبيض الخشن. عدد أثنين كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالقشدة أولا يتم تسخين الحليب على النار هادئة بحيث يكون دافئ ويضاف عليه دقيق سميد الخشن.

مع التقليب المستمر ويضاف معهم السكر ويقلب جيدا حتى يكون قوام ثقيل متماسك.

ثم يتم سكب خليط السميد مع الحليب في طبق من البايركس المخصص للتقديم ويترك ليالي لبنان حتى يبرد داخل الثلاجة.

ثم يتم في وعاء أخر وضع الكريمة مع السكر والفانيليا والخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يكون هش وقابلة للفرد.

وتفرد الكريمة على وجه طبق حلى لبنان وتزين ويرش عليها على الوجه المكسرات المجروشة.

ثم تترك جانبا لحين تجهيز القطر أو شربات تسقية الحلى بوضع كل من الماء مع السكر وترفع على نار عالية.

وتترك حتى غليان ثم يضاف عليها عصير الليمون ويترك حتى غليان ويكون قوامه ثقيل قليلا.

ثم يتم أغلاق النار للحصول على القوام المطلوب ويترك حتى تبرد ويضاف له ماء الورد والفانيليا. طريقة حلى ليالي لبنان بالقشدةمكونات قطر أو شربات ليالي لبنانخطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالقشدة الوسوم

حلى ليالي لبنان حلويات المطبخ اللبناني الأصلية، تختلف مسميات الحلويات في كل دولة ولكنها في النهاية تعطي نفس الطعم ولكن بتغيير بسيط في النكهات، وينضم لهم حلى ليالي لبنان والتي تعرف في بلاد سوريا باسم المدبلوقة المصنوعة من دقيق السميد والقشطة، وهي من الحلويات السريعة والسهلة التحضير ويمكن أن تكون منقذة خاصة عند الزيارات الضيوف المفاجأة كما إنها من الحلويات الاقتصادية والموفرة، ولها قيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له وتزين بالقشطة أو أي نوع من المكسرات متوفر لديكم بالمنزل. طريقة حلى ليالي لبنان بالقشدة عدد أربع كوب من الحليب الكامل الدسم. نصف كوب من دقيق سميد الخشن. نصف ملعقة صغيرة من ماء الزهر. ربع كوب من السكر الأبيض. ربع ملعقة صغيرة من ماء الورد أو رائحة الورد. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. كوب من كريمة الخفق. عدد أثنين ملعقة صغيرة من سكر البودرة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من مكسرات المجروشة خشن. مكونات قطر أو شربات ليالي لبنان كوب من السكر الأبيض الخشن. عدد أثنين كوب من الماء. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. خطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالقشدة أولا يتم تسخين الحليب على النار هادئة بحيث يكون دافئ ويضاف عليه دقيق سميد الخشن.

مع التقليب المستمر ويضاف معهم السكر ويقلب جيدا حتى يكون قوام ثقيل متماسك.

ثم يتم سكب خليط السميد مع الحليب في طبق من البايركس المخصص للتقديم ويترك ليالي لبنان حتى يبرد داخل الثلاجة.

ثم يتم في وعاء أخر وضع الكريمة مع السكر والفانيليا والخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى يكون هش وقابلة للفرد.

وتفرد الكريمة على وجه طبق حلى لبنان وتزين ويرش عليها على الوجه المكسرات المجروشة.

ثم تترك جانبا لحين تجهيز القطر أو شربات تسقية الحلى بوضع كل من الماء مع السكر وترفع على نار عالية.

وتترك حتى غليان ثم يضاف عليها عصير الليمون ويترك حتى غليان ويكون قوامه ثقيل قليلا.

ثم يتم أغلاق النار للحصول على القوام المطلوب ويترك حتى تبرد ويضاف له ماء الورد والفانيليا. طريقة حلى ليالي لبنان بالقشدةمكونات قطر أو شربات ليالي لبنانخطوات تحضير حلى ليالي لبنان بالقشدة

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