إزالة الرؤوس السوداء وشعر الوجه بدون ألم مكون واحد فقط والنتيجة جبارة

مكون واحد فقط لإزالة الرؤوس السوداء وشعر الوجه بدون ألم والنتيجة جبارة، مشكلة الرؤوس السوداء هي مشكلة تواجه الكثير من النساء حيث تظهر بوضوع في منطقة الأنق والجبة وعلى الخدين ويلجأ العديد إلى استخدام إبرة الرؤوس السوداء للتخلص من تلك المشكلة وهناك العديد من الوصفات والخلطات التي تجعل بشرتك خالية من تلك المشكلة ونضرة لا تحتوي على رؤوس سوداء وتجعل البشرة صافية حيث إن الرؤوس السوداء تعمل على سد مسام البشرة وظهور العديد من المشاكل، واليوم نقدم لكي سيدتي مكون واحد فقط بيمكن أن تستعيني به للتخلص من تلك المشكلة بعيدًا عن الخلطات الكثيرة والمكونات المتعددة مكون واحد تحصلين به على ما تريدين بدون عناء أو تكلفة.

مكون واحد فقط للرؤوس السوداء وشعر الوجه

إن عملية إزالة شعر الوجه من الأمور التي تهم كل فتاة وسيدة كما أن الشعر الوبري الموجود بالوجه يجعل الوجه غير لائق ولا بد من إزالته حتى تتمكني من عمل الميك أب الخاص بك بدون أي عقبات كما أن المكون الموجود معنا اليوم فتاك في إزالة الرؤوس السوداء والتخلص منها وإزالة الشعر الوبري بالوجه لن تحتاجي إلى أي مكون آخر معه.

التخلص من شعر الوجه والرؤوس

إن المكون الجبار للتخلص من الرؤوس السوداء بالوجه وفي ذات الوقت إزالة الشعر الوبري بطريقة آمنة وغير مضطرة للبشرة هو مكون بياض البيض، نعم بياض البيض له قدرة جبارة على إزالة الجلد الميت والرؤوس السوداء وأيضًا التخلص من شعر الوجه حيث تقومين باستخدام بياض البيض فقط مع خلطه جيدًا وتوزيعه على الوجه ولا تقتربي من الحاجبين وبعد ذلك قومي بتوزيع مناديل قطنية على الوجه وانتظري حتى يجف ثم أزيلي المناديل برفق وبعد ذلك دهن الوجه زيت زيتون.

التخلص من الرؤوس السوداء بالفازلين

الفازلين ممتاز في إزالة شعر الوجه كما أن أيضًا ممتاز للتخلص من الرؤوس السوداء بالوجه احضري كمية من الفازلين وضعيها على المنطقة المراد إزالة الرؤوس منها ثم باستخدام استريتش التغليف أو ورق التغليف البلاستيك ضعي طبقتين على الفازلين ومن ثم اغمسي منشفة في ماء ساخن وضعيها فوق ورق التغليف وانتظري قليلاً حتى تبدأ المسام في أن تتفتح بعد ذلك قومي بنزل ورق التغليف واضغطي برفق على المنطقة التي بها فازلين سوف تجدين أن الرؤوس السوداء تخرج بكل سهولة.