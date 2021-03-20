طريقة عمل كريم النشا والكركم الرهيب لفرد الشعر الخشن بطريقة سحرية

يعد كريم النشا والكركم ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بطريقة سحرية، وهو من المواد الأمنة والفعالة على الشعر، وله القدرة على حل جميع مشاكل الشعر، مثل تجاعيد الشعر الخشن، وتساقط الشعر، وقشرة الشعر، ويحافظ على الشعر، ويمنحه القوة واللمعان ويجعله صحي وجميل مثل الحرير، ويعمل مسحوق النشا على تقليل الاحتكاك السطحي للشعر، ويحسن من مرونته ويحميه من التلف الناتج عن أشعة الشمس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والكركم لفرد الشعر. مكونات كريم النشا والكركم لفرد الشعر الخشن مكونات كريم النشا والكركم لفرد الشعر الخشن يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تعطي الشعر الجاذبية واللمعان وهى كما يلي:- 4 ملاعق من النشا. ملعقة من زيت السمسم. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. ربع ملعقة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم لفرد الشعر بطريقة سحرية وهى كما يلي:- نقوم بإحضار علبة فارغة متوسطة الحجم، ثم نضع النشا والكركم والعسل وعصير الليمون ونمزجهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بوضع زيت اللوز وزيت السمسم ونمزج مرة أخرى حتى يصبح الخليط لزج وثقيل القوام.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو وننشفه جيداً بفوطة قطنية ونمشطه حتى لا يوجد به أي عقد.

نقوم بدهن الشعر بالكريم من الجذور حتى الأطراف وندلكه جيداً، ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر، ثم نغسله بالماء الفاتر ثم ندهنه بزيت السمسم.

سوف تلاحظي أن الشعر الخشن بدأ ينفرد ويصبح مثل الحرير.

نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم النشا والكركم للشعر سوف نتعرف من خلال هذا المقال على فوائد النشا للشعر وهى كما يلي:- يساعد النشا على تقليل أفرزات الشعر، ويساعد على التخلص من الرائحة الكريهة. يساعد على التخلص من القشرة، ويمنح الشعر النعومة الكاملة. يقوي بصيلات الشعر ويزيد كثافة الشعر الخفيف. يمتلك العديد من الأحماض والفيتامينات التي تساعد على تقوية الشعر. يساعد على التخلص من تجاعيد الشعر الخشن. الوسوم

يعد كريم النشا والكركم ، من الكريمات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر بطريقة سحرية، وهو من المواد الأمنة والفعالة على الشعر، وله القدرة على حل جميع مشاكل الشعر، مثل تجاعيد الشعر الخشن، وتساقط الشعر، وقشرة الشعر، ويحافظ على الشعر، ويمنحه القوة واللمعان ويجعله صحي وجميل مثل الحرير، ويعمل مسحوق النشا على تقليل الاحتكاك السطحي للشعر، ويحسن من مرونته ويحميه من التلف الناتج عن أشعة الشمس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والكركم لفرد الشعر. مكونات كريم النشا والكركم لفرد الشعر الخشن مكونات كريم النشا والكركم لفرد الشعر الخشن يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي تعطي الشعر الجاذبية واللمعان وهى كما يلي:- 4 ملاعق من النشا. ملعقة من زيت السمسم. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. ربع ملعقة من الكركم. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والكركم لفرد الشعر بطريقة سحرية وهى كما يلي:- نقوم بإحضار علبة فارغة متوسطة الحجم، ثم نضع النشا والكركم والعسل وعصير الليمون ونمزجهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بوضع زيت اللوز وزيت السمسم ونمزج مرة أخرى حتى يصبح الخليط لزج وثقيل القوام.

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو وننشفه جيداً بفوطة قطنية ونمشطه حتى لا يوجد به أي عقد.

نقوم بدهن الشعر بالكريم من الجذور حتى الأطراف وندلكه جيداً، ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر، ثم نغسله بالماء الفاتر ثم ندهنه بزيت السمسم.

سوف تلاحظي أن الشعر الخشن بدأ ينفرد ويصبح مثل الحرير.

نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم النشا والكركم للشعر سوف نتعرف من خلال هذا المقال على فوائد النشا للشعر وهى كما يلي:- يساعد النشا على تقليل أفرزات الشعر، ويساعد على التخلص من الرائحة الكريهة. يساعد على التخلص من القشرة، ويمنح الشعر النعومة الكاملة. يقوي بصيلات الشعر ويزيد كثافة الشعر الخفيف. يمتلك العديد من الأحماض والفيتامينات التي تساعد على تقوية الشعر. يساعد على التخلص من تجاعيد الشعر الخشن.

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