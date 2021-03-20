ملعقة جبارة لتكثيف وإنبات فراغات الشعر وعلاج الشيب بوضعها في الشامبو

ملعقة جبارة لتكثيف الشعر وتنبت فراغاته وتعالج الشيب بوضعها في الشامبو، تعاني الكثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر وعدم نموه بشكل طبيعي مما يؤثر علي شكل ومظهر الشعر، وهذا قد يرجع إلي عوامل نفسية أو وراثية أو عن طريق عادات خاطئة نرتكبها عند العناية بالشعر، مثل التمشيط وهو مبلل أو كثرة استخدام أدوات التصفيف الحراري وهذا يتسبب في تلف بصيلات الشعر من الجذور مما يجعلها هشه وضعيفة، ولهذا يجب استخدام مواد طبيعية تساعدك علي الحصول علي شعر كثيف وخالي من أي فراغات.

ملعقة سحرية لزيادة نمو الشعر ومليء الفراغات والقضاء علي الشيب ضعيها في الشامبو

تبحث كل النساء عن أفضل الطرق والوصفات للتمتع بشعر مثالي وخالي من أي مشاكل، لذلك تقوم بشراء منتجات العناية بالشعر للحصول علي شعر صحي وقوي، ولكن هذه المنتجات يبدأ مفعولها بعد وقت طويل في حين أنه توجد العديد من المكونات الطبيعية عند إضافتها للشامبو تمنحك تكثيف للشعر وإنبات فراغاته وتخلصك من الشيب.

ملعقة من القهوة في الشامبو لتكثيف الشعر ومليء فراغاته والقضاء علي الشيب

تحتوي القهوة علي فوائد كثيرة للشعر حيث تحتوي علي الكافيين الذي يقوم بتحفيز البصيلات وزيادة نمو الشعر، كما تحتوي علي مضادات أكسدة تعزز من عملية تجديد خلايا الشعر، مما تجعل بصيلات الشعر قوية وتزيد من إنبات الشعر في الفراغات وتقوم أيضاً بتنعيم الشعر وجعله سهل التمشيط، وتساعد في علاج شيب الشعر من خلال تغميق لون الشعر وصبغه طبيعياً للتخلص من الشعر الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام علي الشعر للحصول عليي شعر كثيف وقوي

حتي تتمتعي بشعر كثيف قوي وصحي كل ما عليك هو القيام بإضافة هذا المكون إلي الشامبو الخاص بك أي نوع تفضليه، ولكن من الأفضل استعمال شامبو الأطفال لأنه يكون أخف ضرر علي الشعر لعدم تواجد مواد كيميائية كثيرة به، فكل ما تحتاجين إليه هو

ملعقة كبيرة من القهوة.

1/2 كوب من الماء المغلي.

قومي بمزج القهوة مع الماء المغلي وتترك حتي تبرد ثم تصفي القهوة جيداً من التفل، وبعد ذلك يتم إضافتها للشامبو وترج حتي تمتزج ثم تترك لمدة يوم كامل، وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر بالطريقة المعتادة بأخذ كمية مناسبة لطول شعرك مع رج العبوة جيداً قبل الاستخدام، ويتم تدليك الشعر لمدة لا تقل عن 10 دقائق ثم يشطف الشعر بالماء وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لشعر كثيف وصحي وخالي من الشيب.