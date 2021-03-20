لا يفوتك صنع صبغة شعر طبيعية بني فاتح بالحناء لامع بمكونات طبيعية وصبغة شعر أشقر

احصلي بطرق سهلة وبسيطة عن طريق صنع صبغة شعر طبيعية بني فاتح بالحناء، والحصول على صبغة شعر بلون اشقر بمكونات طبيعية، ويعد الشعر البني من الألوان المفضلة للعديد من الأشخاص، فلا يقتصر اللون البني على درجة واحدة فقط، ولكن يوجد أكثر من درجة له، فمنه اللون البني الغامق واللون البني الفاتح وباقي درجاته، وسوف نوضح من خلال تلك المقال طريقة صبغة الشعر باللون البني الفاتح، ولابد من اتباع التنبيهات في استخدام صبغات كيماوية للشعر التي تؤثر على الشعر ونعومته، فمن الأفضل استخدام صبغات شعر بمكونات طبيعية سهلة تستطيعي عمل خلطات الصبغات بالألوان المطلوبة في المنزل في دقائق معدودة.

صبغة شعر طبيعية بني فاتح بالحناء

تعرف على خطات لتنعيم الشعر بطريقة سهلة، واللون البني في الشعر من الأكثر بحثا عن طريقة تحضير تلك الصبغة، مثل تحضير صبغة بني للشعر الأبيض أو صبغة حمراء للشعر، ولكي تصلي إلى صبغة الشعر باللون البني الفاتح اللامع باستخدام الحناء جهزي هذه المكونات:

ثلاث ملاعق من البابونج المغلي وإضافة كوب من الماء المصفى.

ثمان ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء الطبيعي.

ست ملاعق كبيرة من الكاكاو والبودرة السادة.

عدد خمس ملاعق من خل التفاح.

ومن الممكن أن تضاعف الكمية حسب طول وكثافة الشعر.

يتم مزج كافة المكونات ما عدا البابونج.

يتم إضافة البابونج تدريجيًا من أجل الحصول على عجينة لينة.

نقوم بتغطية الصبغة باستخدام كيس من البلاستيك لكي تتخمر باقي المكونات مدة ثلاث ساعات.

نشطف الشعر جيدًا ويجفف.

نقوم بوضع صبغة الشعر والشعر جاف، وتجنب وضع أي نوع من المرطبات كالكريم والزيت.

نضيف مسحوق الحنة بنفس الطريقة، بداية من خصلات الشعر لكي يتم تغطية الشعر جيدًا به.

يتم تركه على الشعر مدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نغسل الشعر بمياه فاترة.

طريق تحضير صبغة الحناء للون بني فاتح لامعطريقة تلوين الشعر بني مشقر

اللون الأشقر وهو اللون المائل للأصفر، تستطيعي الحصول على لون بني أشقر باستخدام الحناء ووضع المكونات التي تعطيكي اللون وهي:

عدد عشر ملاعق من مسحوق الحناء.

ثلاث ملاعق من خل التفاح الطبيعي.

عصير ليمونة.

مياه ساخنة.

ثلاث ملاعق من الزعفران والكركم.

نقوم بمزج الحناء مع الخل مع الكركم، ثم نضع القليل من الماء الساخن ونمزجهم جيدًا لكي يتم الحصول على خليط متجانس.

يترك لمدة ثلاث ساعات جانبًا، ثم نضيف له عصير الليمون.

نضع الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين على الأقل، ثم يغسل الشعر.

خطوات تحضير صبغة باللون الأشقر للشعرفوائد صبغة الشعر بالمكونات الطبيعية

هل تعلمي أن أفضل طرق صنع صبغة شعر لا تضر شعرك بل تكسبه بريق ولمعان وانسياب، ولا تؤدي إلى تقصفه أو تجعل الشعرة جافة هي قيامك بتحضير اللعبة في المنزل، ووضع مكونات مفيدة للشعر والبشرة، وجميع المكونا في المنزل فلا يخلو بيت من الليمون والزعفران والكرم، وأيضاً الحناء وجميعها مكونات عند العطارين في متناول الأيدي وسهلة، بينما الصبغات الجاهزة بعضها به مكون الأمونيا وغيره يؤثر على خصلة الشعر.