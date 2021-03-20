طريقه قص الشعر حتى يصبح كثيف وطويل، حلم كل فتاة أن يصبح شعرها كثيف وطويل الشعر هو تاج المرأة حتى تصبح جميلة ومميزة وبالتالي تهتم الكثير من الفتيات معرفة الخطوات الصحيحة التي تساعدها على قص الشعر حتى يصبح كثيف وطويل بشكل جيد وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة، حيث تعتقد الكثير من الفتيات أن عند قص الشعر بأي طريقة سوف يساعدها على أن يصبح شعرها كثيف وطويل، ولكن يمكن أن تتسبب في تلف الشعر وعدم قدرته على أن نموه مرة أخرى، لهذا سوف يوضح لك الطريقة الصحيحة لقص الشعر.

طريقة قص الشعر

أولا قومي ببل الشعر ببخاخات بخاخة يوجد فيها ماء دافئة وضعيه على الشعر حتى يصبح رطب بعد ذلك نقوم بتقسيم الشعر إلى قسمين وقومي بتسريحه جيداً حتى يصبح سلس دون وجود أي عقد، بعد ذلك قومي بتمشيط الجزء الأيمن واستخدمي مقص حامي بعد ذلك يتم مسك المقص جيدا بالإبهام والبنصر وقص الشعر بخط مائل من الجزء القريب من الوجه إلى الإبعاد بعد ذلك قومي بقص الخصل الأمامية حتى تتمكني من عمل غله ويقوم بتكرار نفس الأمر في الجزء الآخر.

طرق تكثيف الشعر

أولا ينبغي عليكي التخلص من أطراف الشعر بشكل دائم حتى يصبح صحي ومميز بجانب أنه يساعد على تقليل نسبة تساقطه، أما في حالة إذا كان الشعر سليم ولا يوجد أي تلف ينبغي عليك أن تقوم بقص أقل من 10 سنتيمتر، ويجب أن يتم قص ومن الخلف يكون متساوي لكي تتمكني من المحافظة عليه حتى لا يتكسر ويصبح ثقيل، بالإضافة إلى أهمية عدم قص الشعر وأنت في مزاج سيئ حتى لا تتسببي في تلف الشعر.

عند قصات شعر للوجه البيضاوي يفضل بـ إسدال الشعر على الوجه أما في حالة الوجه المستطيل يتم عمل قصة شعر قصيرة أو متوسطها وبالتالي يفضل عدم زيادة طول الشعر عند الكتف فقط، أما في حالة الوجه المربع يتناسب معه القصات المتوسطة أو القصيرة مع وجود بعض التموجات أو استدارة حول الوجه.