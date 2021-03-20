علاج الكحة بالأعشاب الطبيعية في المنزل من الطرق التي يبحث عنها الكثيرين، بشكل خاص لأنها تساعد في التخلص من الكحة الناشفة وآلام الحلق والتخفيف من أعراضها، وسوف نذكر في مقالنا هذا طرق طبيعية تعتمد على الأعشاب لتخفيف وعلاج الكحة.

علاج الكحة بالأعشاب الطبيعية في المنزل

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها لعلاج الكحة وذلك مثل:

البصل المطحون من الطرق الطبيعية والطبية الأفضل التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الكحة نهائيًا، وذلك من خلال مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من البصل.

ثم يتم تناولها بشكل يومي.

ويمكن استخدام البصل أيضًا من خلال خلط كميات متساوية من العسل والليمون والبصل في كوب ماء مغلي لمدة ساعة.

وتصفيته بعد ذلك وتناول ملعقة يوميًا من الخليط، ولكن يتم تناولها صباحًا.

الجزر يساعد في علاج الكحة والسعال لأن به مواد غذائية متميزة.

ويمكن ذلك من خلال استخدام عدد 4 حبات من الجزر المطحون، وخلطها مع كوب ماء وتناول كوب منها يوميًا.

علاج الكحة باستخدام البصل المطحونعلاج الكحة باستخدام الجزربعض طرق علاج الكحة بالأعشاب الطبيعية الزنجبيل لعلاج الكحة في المنزل

الزنجبيل من الأعشاب المتميزة الفعالة التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الكحة وذلك من خلال استخدامه كما يلي:

يتم إحضار الزنجبيل المطحون الطازج، وإحضار ملعقة من القرنفل وملعقة ممن القرفة المطحونة.

يتم مزج المكونات معًا ووضعها في كوب ماء ساخن.

ويتم تناول هذا الخليط لمدة أربع مرات يوميًا.

الكركم من الأعشاب التي تساعد بشكل كبير في علاج الكحة، لأنه يحتوي على الكثير من المواد المهدئة.

ويتم ذلك من خلال وضع كميات متساوية من العسل الأبيض والكركم في كوب ماء دافئ.

ويتم تناوله بشكل يومي.

استخدام الكركم لعلاج الكحةالقرنفل لعلاج الكحة

القرنفل مع العسل يساهم بشكل كبير في الحد والتقليل من الكحة سواء للأطفال أو للكبار، وذلك من خلال خلط القرنفل في العسل، وتناول ملعقة كبيرة منها بشكل يومي.

الفلفل الحار وعصير الليمون

هذا الخليط يساعد على تهدئة الكحة، وبشكل خاص لأنه مكافح للفيروسات وبه الكثير من المواد المطهرة، وذلك من خلال خلط كميات متساوية من الفلفل الحار وعصير الليمون معا وتناولها.