طريقة عمل الهريسة المغربية يبحث عنها الكثير بشكل خاص لأنها من النكهات المحببة للكثيرين وخاصة الشعب المغربي، ولكن الهريسة المغربية اسم معروف من أنواع الفلفل الحار جدًا، ويتم طهيه بطرق معينة، حيث أنه يضيف النكهة على الأكلات وبشكل خاص الأكلات المغربية. طريقة عمل الهريسة المغربية المقادير نصف كيلو من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو فلفل أحمر حلو.

4 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الببريكا.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمون طازج. طريقة التحضير إحضار وعاء به ماء مغلي، ووضع مصفى فوقه، ثم نقوم بوضع الفلفل الأحمر الحار والفلفل الحلو في المصفى حتى يصبح لين من خلال بخار الماء الصادر من الوعاء وذلك لمدة 20 دقيقة.

ثم نحضر إناء زجاجي ويتم وضع فصوص الثوم به مع الفلفل الأحمر الحار والحلو.

ثم يتم تقطيع الفلفل الأحمر إلى شرائح.

ثم نقوم باستخدام الكبة ونضع بها الفلفل المقطع والثوم مع زيت الزيتون والببريكا وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود.

ونقوم بضرب الخليط فى الكبة.

وبعد تماسك الخليط نقوم بإحضار برطمان جاف ومعقم ونظيف ونضع به الخليط المتجانس، وعلى الوجه نقوم بوضع زيت الزيتون حتى لا يتغير طعم الهريسة أو لونها، ومن أجل حفظها لوقت طويل ويتم إغلاق العبوة جيدًا. طريقة عمل الهريسة المغربية الخضراء المقادير نصف كيلو فلفل أخضر حار.

نصف كيلو فلفل أخضر حلو.

4 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطَحون.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة كمون ناعم.

5 ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمون طازج. طريقة التحضير يتم إحضار إناء به ماء مغلي كالطريقة السابقة، ونضع فوقه مصفى ونضع بها الفلفل الأخضر الحلو والحار حتى يلين لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم إحضار إناء زجاجي ونضع به نوعي الفلفل مع فصوص الثوم وتقطيعها لشرائح. ثم في الخلاط أو الكبة نضع جميع المكونات.

ثم نقوم بضرب الخليط جيدًا، وعند تماسكه نقوم بوضعه في برطمان زجاجي معقم ونظيف.

كما نقوم بوضع زيت الزيتون على وجه البرطمان حتى لا يتغير طعم الهريسة أو لونها، ويتم إغلاق العبوة بإحكام. طريقة عمل الهريسة المغربية المقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل الهريسة المغربية الخضراء المقاديرطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الهريسة المغربية يبحث عنها الكثير بشكل خاص لأنها من النكهات المحببة للكثيرين وخاصة الشعب المغربي، ولكن الهريسة المغربية اسم معروف من أنواع الفلفل الحار جدًا، ويتم طهيه بطرق معينة، حيث أنه يضيف النكهة على الأكلات وبشكل خاص الأكلات المغربية. طريقة عمل الهريسة المغربية المقادير نصف كيلو من الفلفل الأحمر الحار.

نصف كيلو فلفل أحمر حلو.

4 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الببريكا.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

عصير ليمون طازج. طريقة التحضير إحضار وعاء به ماء مغلي، ووضع مصفى فوقه، ثم نقوم بوضع الفلفل الأحمر الحار والفلفل الحلو في المصفى حتى يصبح لين من خلال بخار الماء الصادر من الوعاء وذلك لمدة 20 دقيقة.

ثم نحضر إناء زجاجي ويتم وضع فصوص الثوم به مع الفلفل الأحمر الحار والحلو.

ثم يتم تقطيع الفلفل الأحمر إلى شرائح.

ثم نقوم باستخدام الكبة ونضع بها الفلفل المقطع والثوم مع زيت الزيتون والببريكا وعصير الليمون والملح والفلفل الأسود.

ونقوم بضرب الخليط فى الكبة.

وبعد تماسك الخليط نقوم بإحضار برطمان جاف ومعقم ونظيف ونضع به الخليط المتجانس، وعلى الوجه نقوم بوضع زيت الزيتون حتى لا يتغير طعم الهريسة أو لونها، ومن أجل حفظها لوقت طويل ويتم إغلاق العبوة جيدًا. طريقة عمل الهريسة المغربية الخضراء المقادير نصف كيلو فلفل أخضر حار.

نصف كيلو فلفل أخضر حلو.

4 فصوص ثوم.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطَحون.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة كمون ناعم.

5 ملاعق زيت زيتون.

عصير ليمون طازج. طريقة التحضير يتم إحضار إناء به ماء مغلي كالطريقة السابقة، ونضع فوقه مصفى ونضع بها الفلفل الأخضر الحلو والحار حتى يلين لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم إحضار إناء زجاجي ونضع به نوعي الفلفل مع فصوص الثوم وتقطيعها لشرائح. ثم في الخلاط أو الكبة نضع جميع المكونات.

ثم نقوم بضرب الخليط جيدًا، وعند تماسكه نقوم بوضعه في برطمان زجاجي معقم ونظيف.

كما نقوم بوضع زيت الزيتون على وجه البرطمان حتى لا يتغير طعم الهريسة أو لونها، ويتم إغلاق العبوة بإحكام. طريقة عمل الهريسة المغربية المقاديرطريقة التحضيرطريقة عمل الهريسة المغربية الخضراء المقاديرطريقة التحضير

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