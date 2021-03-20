سر عمل الفراخ المشوية بالتتبيلة السرية الحاتي مثل المحلات

طريقه عمل الفراخ المشوية من اكثر الأكلات التي تقبل عليها السيدات، خاصه في معرفه أسرار تتبيله الفراخ المشوية التي نجدها في المحلات ويحب الكثيرين اكل الفراخ المشوية، لما فيها من توابل جميله وطعمه لذيذ يجعلها اخف في السعرات الحرارية، و وكذلك خفيفه أيضا على المعدة النسبة لكبار السن، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال كيف يتم تحضير الفراخ المشوية وكيف يتم تتبيله. مكونات الفراخ المشوية مكونات الفراخ المشوية يتم تحضير الفراخ المشوية من هذه المكونات: نقوم بإحضار فرخه تكون صغيره الحجم ه وتكون مقطعه إلى ثماني قطع

توابل للفراخ المشوية ملح وفلفل اسود وقرفه وكركم و توابل فراخ

بصله واحده وتكون صغيره الحجم

ثمر قطعه طماطم واحده

ب ملعقه عصير ليمون

بقدونس

ملعقتين زيت نباتي

زبادي أو لبن رايب طريقه تحضير الفراخ المشوية أولا نقوم بتنظيف الفرخة جيدا حتى نتأكد انه لا توجد زافرة في الفراخ حيث نقوم بغسلها جيدا بالماء والملح والليمون نقوم بعد ذلك بتقطيع الفرخة إلى ثماني قطع ثم نقوم بعمل اخرام في الفرخة باستخدام السكينة حتى ندخل التوابل خلالها التتبيله التي سيتم وضعها بعد ذلك على الفرخة نقوم بفرم البصل مع الطماطم بعد بقدونس في الخلاط جيدا فرم ناعم جدا ونضع عليها التوابل الملح والفلفل والخل والليمون والكركم وبهارات الفراخ والكاري والزبادي والزيت ونقوم بخلطهم جيدا معا وبعد ذلك نضعهم على القطع الفراخ ونتبلها جيدا ونضع في الاخرام التي كنا بعملها عن طريق السكين بعد ذلك نقوم بوضع الفراخ المتبله في الثلاجة ليس اقل من ثلاث إلى ست ساعات حتى تتشرب التتبيله جيدا وبعد ذلك نقوم بوضعها في صينيه ثم نضعها في الفرن حتى تنضج الفراخ جيدا ونتاكد أنها استوت ثم نقوم بوضعها تحت شواية الفرن. طريقه تحضير الفراخ المشوية الوسوم

طريقه عمل الفراخ المشوية من اكثر الأكلات التي تقبل عليها السيدات، خاصه في معرفه أسرار تتبيله الفراخ المشوية التي نجدها في المحلات ويحب الكثيرين اكل الفراخ المشوية، لما فيها من توابل جميله وطعمه لذيذ يجعلها اخف في السعرات الحرارية، و وكذلك خفيفه أيضا على المعدة النسبة لكبار السن، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال كيف يتم تحضير الفراخ المشوية وكيف يتم تتبيله. مكونات الفراخ المشوية مكونات الفراخ المشوية يتم تحضير الفراخ المشوية من هذه المكونات: نقوم بإحضار فرخه تكون صغيره الحجم ه وتكون مقطعه إلى ثماني قطع

توابل للفراخ المشوية ملح وفلفل اسود وقرفه وكركم و توابل فراخ

بصله واحده وتكون صغيره الحجم

ثمر قطعه طماطم واحده

ب ملعقه عصير ليمون

بقدونس

ملعقتين زيت نباتي

زبادي أو لبن رايب طريقه تحضير الفراخ المشوية أولا نقوم بتنظيف الفرخة جيدا حتى نتأكد انه لا توجد زافرة في الفراخ حيث نقوم بغسلها جيدا بالماء والملح والليمون نقوم بعد ذلك بتقطيع الفرخة إلى ثماني قطع ثم نقوم بعمل اخرام في الفرخة باستخدام السكينة حتى ندخل التوابل خلالها التتبيله التي سيتم وضعها بعد ذلك على الفرخة نقوم بفرم البصل مع الطماطم بعد بقدونس في الخلاط جيدا فرم ناعم جدا ونضع عليها التوابل الملح والفلفل والخل والليمون والكركم وبهارات الفراخ والكاري والزبادي والزيت ونقوم بخلطهم جيدا معا وبعد ذلك نضعهم على القطع الفراخ ونتبلها جيدا ونضع في الاخرام التي كنا بعملها عن طريق السكين بعد ذلك نقوم بوضع الفراخ المتبله في الثلاجة ليس اقل من ثلاث إلى ست ساعات حتى تتشرب التتبيله جيدا وبعد ذلك نقوم بوضعها في صينيه ثم نضعها في الفرن حتى تنضج الفراخ جيدا ونتاكد أنها استوت ثم نقوم بوضعها تحت شواية الفرن. طريقه تحضير الفراخ المشوية

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