تفتيح البشرة بمكونات طبيعية في وقت قياسي من الخلطات التي يبحث عنها الكثير من السيدات، ويمكن عمل ذلك من خلال استخدام المكونات الطبيعية كالشوفان والسكر والطماطم واليقطين، أو استخدام منتجات التفتيح التي يدخل في تكوينها مواد طبيعية.

تفتيح البشرة بمكونات طبيعية في وقت قياسي

هناك العديد من الطرق التي من خلالها يمكن تفتيح البشرة وبمكونات طبيعية وذلك مثل:

تفتيح البشرة باستخدام دقيق الشوفان والسكر في وقت قياسي

يمكن استخدام هذان المكونان لصنع قناع والذي يعمل على تفتيح لون البشرة طبيعيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية:

نخلط كمية من دقيق الشوفان مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

يتم إضافة عصير الليمون، ويتم مزج المكونات جيدًا من أجل الحصول على نسيج متجانس وذو قوام مناسب.

يتم وضع الخليط على الوجه والذقن.

وتكرر العملية مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج متميزة.

وصفة اليقطين لتفتيح البشرة

اليقطين من المكونات الطبيعية التي تستخدم لتفتيح لون البشرة، وذلك لاحتوائها على فيتامينات هامة مثل فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج، كما أن اليقطين به مضادات للأكسدة وكذلك أحماض التقشير، كما يمكن استخدامه وذلك من خلال الطريقة التالية:

خلط معلقتين صغيرتين من اليقطين المهروس مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الحليب.

يتم وضع المزيج على الوجه ونتركه لمدة ثلث ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الدافئ.

يتم تكرار هذه العملية من مرتين وحتى ثلاثة أسبوعيًا.

وصفة الطماطم والكزبرة لتفتيح البشرة في وقت قياسي

يمكن استخدام الطماطم والكزبرة كمكونات طبيعية لتفتيح البشرة في وقت قياسي وذلك من خلال استخدامهما معًا، وهذا الخليط مناسب بشكل خاص للبشرة الدهنية والبشرة الجافة، ويمكن عمل قناع من الطماطم والكزبرة عن طريق الخطوات التالية:

وضع ملعقتان صغيرتان من الكزبرة وخلطهما مع معلقتين صغيرتين من عصير الطماطم.

نضع قطرات من عصير الليمون وكذلك ملعقة تراب القصار إلى الخليط.

يتم وضع الخليط على البشرة ونتركه من 20 وحتى 30 دقيقة ثم يتم غسله.

وصفة الليمون لتفتيح الوجه

الليمون مكون بسيط وطبيعي يمكن وضعه على البشرة من أجل تبيضها في وقت قليل، وهذه الوصفة تتم من خلال استخدام ثمرة ليمون وقطعة من القطن. من خلال الخطوات التالية: