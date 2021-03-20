خلطات تبييض الوجه في خمس دقائق بمكونات طبيعية، من أكثر الأمور التي تهتم بها الكثير من الفتيات هي البحث عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تعطيها نتائج فعالة حتى تصبح بشرتها بيضاء ونضرة وجميلة بعيداً عن استخدام المواد الكيميائية التي تؤثر على جمال ونضارة البشرة على المدى الطويل، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خلطات تبيض الوجه في خمس دقائق بمكونات طبيعية وأمنة وسوف تعطيك نتائج فعالة من أول مرة.

خلطات تبييض الوجه

يتم تجهيز كمية مناسبة من ماء الورد وقليل من السكر أو الملح وأكياس الشاي المستعملة بعد ذلك يتم تفريغ أكياس الشاي وأضافت عليها السكر أو الملح ويضاف ماء الورد وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على البشرة، ويتم تدليك البشرة لمدة خمس دقائق وتترك حتى تجف بعد ذلك يتم شطفها بالماء الدافئ ثم البارد وبعد ذلك يتم استخدام قطعة من الثلج وتمريرها على البشرة لقفل المسام.

وصفه تبييض الوجه بالليمون وعسل النحل

أولا يتم تجهيز ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة من عسل النحل وثلاث ملاعق من الحليب وملعقة من الماء وأربع ملاعق من الطحينة البيضاء يتم خلط جميع المكونات مع بعضها ثم وضعها على البشرة والتدليك وتترك حتى تجف تماماً، بعد ذلك يتم شطف البشرة بالماء البارد وفي حالة إذا كان الخليط متماسك يمكن إضافة القليل من الحليب حتى تتمكني من تخفيفه حتى يتم وضعه على البشرة، أما بالنسبة لأصحاب البشرة الحساسة ينبغي عليهم تقليل كمية الليمون لأنه يتسبب في حدوث التهابات وتهيج للبشرة.

تفتيح البشرة بالليمون والجلسرين

يتم تجهيز كمية مناسبة من الليمون والجلسرين ويتم وضعه في زجاجة نظيفة ثم وضعها على البشرة قبل الذهاب إلى النوم واستخدامها بشكل يومي وسوف تتمكني من الحصول على نتائج جميع من أول مرة وينبغي المداومة عليه لكي تتمكني من المحافظة على لون البشرة وإعادتها للون الطبيعي والتخلص من البقع والأماكن الداكنة، ويمكنك استخدام صنفرة للوجه بالملح يمكنك استخدام صبغة الحمام المغربي للتخلص من الخلايا الميتة.

وصفة الليمون وماء الورد

يتم خلط ملعقتين من دقيق الشعير ويضاف عليه ملعقة من ماء الورد وعصير الليمون وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على البشرة بعد أن يجف يتم غسله بالماء البارد.