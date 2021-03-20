طريقة عمل كفتة الحاتي بكل أسرارها مثل المحلات

طريقه عمل كفته الحاتي بكل أسرارها والتوابل التي يتم استخدامها، بالطريقة التي يتم تقديمها في اكبر المطاعم سواء في مصر أو في الوطن العربي، حيث تتميز كفته الحاتي بانها من اكثر الأكلات التي لها شعبيه كبيره عند جميع الأشخاص، ولا تخلو أي مناسبه أو فرح من تقديم كفته الحاتي، لذلك تريد كثير من السيدات معرفه سر تتبيله كفته الحاتي الشهية.مكونات كفتة الحاتي
تتكون مقادير كفته الحاتي التي يتم تجهيزها في كل بيت من المكونات الأتية:
- 550 جرام لحم مفروم
- 100 جرام طماطم تكون بدون بذر
- كوب من البصل مفروم فرم جيد ومصفى من الماء
- ربع كوب كبير من الفلفل الرومي
- ربع كوب صغير من البقدونس الأخضر
- ربع ملعقه كبيره من الفلفل الأسود
- ملعقتين صغيرتين بهارات اللحمة
- 50جرام شبت
- ملعقتين الكزبرة الناشفة
- أولا نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه لحم مفهوم ثم نضيف إليه بقدونس وشبت
- ونضيف الطماطم يكون بدون بذر
- ونضيف البصل المفروم ويكون مصفى جيدا من الماء
- نضيف الفلفل الرومي المفروم و توابل الكفتة يضيفها أيضا وهى عباره عن ملح و فلفل اسود و سبع بهارات و ملعقتين كزبره ناشفه ونخلط وهذه المكونات خلطا جيدا أو نعجنهم
- بعد ذلك نقوم بتغطيه هذا الخليط ونضعه في الثلاجة لمده نصف ساعه أو اكثر
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة ونبدأ في تشكيل الكفتة على أسياخ أو على ملاعق حيث نقوم بعمل صوابع
- ونقوم بوضعها في الصينية وبعد انتهاء من رص الصينية جيدا نقوم بوضعها داخل الفرن ونتركها حتى تستوى تماما
- ونقوم بإخراجها من الفرن ونضها في أطباق ويمكن تقديم أي من أنواع سلطات مثل سلطه الطحينة البيضاء أو سلطه المايونيز.
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طريقه عمل كفته الحاتي بكل أسرارها والتوابل التي يتم استخدامها، بالطريقة التي يتم تقديمها في اكبر المطاعم سواء في مصر أو في الوطن العربي، حيث تتميز كفته الحاتي بانها من اكثر الأكلات التي لها شعبيه كبيره عند جميع الأشخاص، ولا تخلو أي مناسبه أو فرح من تقديم كفته الحاتي، لذلك تريد كثير من السيدات معرفه سر تتبيله كفته الحاتي الشهية.مكونات كفتة الحاتي
تتكون مقادير كفته الحاتي التي يتم تجهيزها في كل بيت من المكونات الأتية:
- 550 جرام لحم مفروم
- 100 جرام طماطم تكون بدون بذر
- كوب من البصل مفروم فرم جيد ومصفى من الماء
- ربع كوب كبير من الفلفل الرومي
- ربع كوب صغير من البقدونس الأخضر
- ربع ملعقه كبيره من الفلفل الأسود
- ملعقتين صغيرتين بهارات اللحمة
- 50جرام شبت
- ملعقتين الكزبرة الناشفة
- أولا نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه لحم مفهوم ثم نضيف إليه بقدونس وشبت
- ونضيف الطماطم يكون بدون بذر
- ونضيف البصل المفروم ويكون مصفى جيدا من الماء
- نضيف الفلفل الرومي المفروم و توابل الكفتة يضيفها أيضا وهى عباره عن ملح و فلفل اسود و سبع بهارات و ملعقتين كزبره ناشفه ونخلط وهذه المكونات خلطا جيدا أو نعجنهم
- بعد ذلك نقوم بتغطيه هذا الخليط ونضعه في الثلاجة لمده نصف ساعه أو اكثر
- ثم بعد ذلك نقوم بإخراجها من الثلاجة ونبدأ في تشكيل الكفتة على أسياخ أو على ملاعق حيث نقوم بعمل صوابع
- ونقوم بوضعها في الصينية وبعد انتهاء من رص الصينية جيدا نقوم بوضعها داخل الفرن ونتركها حتى تستوى تماما
- ونقوم بإخراجها من الفرن ونضها في أطباق ويمكن تقديم أي من أنواع سلطات مثل سلطه الطحينة البيضاء أو سلطه المايونيز.
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